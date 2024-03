O guitarrista

Marcelo Gross

e banda gravam o DVD Grossroads no Teatro de Câmara Túlio Piva (Rua da República, 564) - reinaugurado nesta terça-feira - com shows nesta quinta (21) e na sexta-feira (22), sempre às 20h. Os ingressos estão à venda pela plataforma Sympla, a partir de R$ 12,50. Gross estará acompanhado pelos músicos Eduardo Barretto (baixo), Lucas Leão (bateria) e Jimmy Pappon (teclados) e promete repassar o melhor de sua produção autoral, com releituras de parte de seu extenso trabalho solo, apresentando uma seleção de canções dos quatro álbuns que já lançou: Use o assento para flutuar (2013), Chumbo & Pluma (2017), Tempo louco (2021) e Exilado (2022). O compositor ainda deve executar alguns hits que compôs na época da Cachorro Grande (banda da qual foi um dos fundadores), e uma versão da música Cosas Imposibles, do guitarrista argentino Gustavo Cerati.

A Orquestra Theatro São Pedro inicia sua temporada de 2024 com o concerto

Carmen canta Callas.

Sob regência do maestro Evandro Matté, os instrumentistas e a renomada soprano brasileira Carmen Monarcha interpretarão célebres árias e aberturas de óperas que marcaram a intensa e breve carreira de Maria Callas (1923-1977). A apresentação ocorre às 20h desta quinta-feira (21), no palco do Theatro São Pedro (Praça Marechal Deodoro, s/n°). Os ingressos estão à venda a partir de R$ 10,00 no site do espaço cultural. O espetáculo refaz o percurso da artista greco-americana considerada uma das maiores cantoras líricas de todos os tempos. No repertório estão obras que levaram a "La Divina" a ser amplamente reconhecida pela dramaticidade das suas interpretações e pela extensão e precisão técnica de sua voz. Soprano paraense de fama internacional, Carmen Monarcha tem uma relação antiga com a obra de Callas. Com mais de 20 anos de carreira - desses, 15 percorrendo o mundo ao lado do maestro André Rieu e a Johann Strauss Orquestra -, passou a se debruçar com profundidade no repertório em 2018, quando estreou o espetáculo em tributo à musa do canto operístico.

O rock gaúcho chega aos palcos do Sarau do Solar, com o show de

Egisto Dal Santo,

comemorando seu aniversário de 60 anos. A apresentação acontece às 19h desta quarta-feira (20), na Sala José Lewgoy do Solar dos Câmara da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul (Praça Marechal Deodoro, 101) e tem entrada franca. O evento será transmitido pela TV Assembleia e nas redes sociais. Fazendo shows desde 1981, Egisto Dal Santo lançou o primeiro álbum solo em 1994 (que lhe rendeu seu primeiro Troféu Açorianos de Música, tendo recebido o prêmio outras quatro vezes). Lançou, no total, 34 álbuns autorais e um livro sobre o rock gaúcho (este último, na Feira do Livro de Porto Alegre de 2008). No decorrer de sua trajetória, Dal Santo também compôs, tocou e produziu diversos trabalhos com outros artistas locais e foi o responsável musical do álbum A sétima efervescência, de Júpiter Maçã - considerado um dos 100 maiores da música brasileira, segundo a revista Rolling Stone. A ideia do projeto no Solar dos Câmara é apresentar um show que dê ao público uma noção do que aconteceu nesses 43 anos de carreira (e nas seis décadas de vida do artista), estritamente dedicados à música autoral e gaúcha. Como é multi-instrumentista, Dal Santo se apresentará tocando violão, guitarra, baixo e teclados, acompanhado por um trio base (guitarra, baixo e bateria) de músicos conhecidos da cena rock no Estado.