O artista japonês de mangá

Akira Toriyama,

autor da série Dragon Ball, morreu de um derrame agudo, aos 68 anos de idade, anunciou o seu estúdio, o Bird Studio, na sexta-feira. "Lamentamos muito que ele ainda tivesse vários trabalhos em processo de criação, com grande entusiasmo. Além disso, ele tinha muito mais coisas a realizar", acrescentou o comunicado. O Bird Studio explicou que o funeral do autor já foi realizado entre seus familiares e entes queridos, e pediu ao público que não enviasse flores ou outras ofertas de condolências, "seguindo seus desejos de paz de espírito". Nascido em 5 de abril de 1955 na cidade de Nagoya, Toriyama ficou conhecido mundialmente por obras como Dragon Ball e Dr. Slump, além de ser responsável pelo design de personagens de títulos importantes na história dos videogames, como Dragon Quest, Chrono Trigger e Blue Dragon, entre outros. A série de mangá Dragon Ball, que começou em 1984, vendeu milhões de cópias em todo o mundo e foi adaptada para programas de TV, videogames e filmes de animação extremamente populares.

Realizadores do Brasil poderão, a partir desta segunda-feira, inscrever seus filmes para as mostras competitivas de longa-metragem brasileiro (LMB), longa-metragem documental (LMD) e curta-metragem brasileiro (CMB) do

Festival de Cinema de Gramado.

As fichas de inscrição estão disponíveis no site www.inscricoescinema.com.br. O prazo encerra às 23 horas e 59 minutos do dia 14 de abril. Todas as regras e critérios para participar da seleção constam no regulamento, em www.festivaldegramado.net. São 14 categorias premiadas com o cobiçado Kikito para LMB, 12 para CMB e Melhor Filme para longa-metragem documental (LMD). As inscrições para as mostras competitivas de curta-metragem gaúcho (CMG) e longa-metragem gaúcho (LMG) terão datas divulgadas posteriormente. A 52ª edição do Festival de Cinema de Gramado ocorrerá entre os dias 9 e 17 de agosto.

Os amantes do choro podem comemorar: na quarta-feira, às 19h30min, Porto Alegre recebe o projeto

Sotaques do Choro.

A exibição única será na Cinemateca Paulo Amorim (Rua dos Andradas, 736) com o show de Dunia Elias e Giovanni Berti, seguido do documentário musical Plauto, um sopro musical (foto). Ingressos entre R$ 7,00 e R$ 14,00, no Sympla. O evento, que estreou em janeiro em Salvador, visa criar um elo entre a música e o cinema, e coincide com o reconhecimento do gênero como Patrimônio Cultural do Brasil, oficializado no dia 29 de fevereiro de 2024. Promovido pela distribuidora Lança Filmes, Sotaques do Choro totalizará uma circulação por 21 cidades brasileiras, disseminando um intercâmbio entre os amantes deste gênero genuinamente brasileiro.