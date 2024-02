A partir de terça-feira, às 20h, as paredes curvas do Memorial Luiz Carlos Prestes (avenida Edivaldo Pereira Paiva, 1.527) - único projeto arquitetônico assinado por Oscar Niemeyer em Porto Alegre - abrigam as obras da exposição

Quando os sonhos florescem.

A atração vai até 10 de março, com visitação gratuita de segunda a sexta-feira, das 15h às 19h. A mostra tem caráter internacional pela participação de três artistas visuais residentes na Europa: a artista convidada, Vilma Machado, paulista que vive e trabalha na Holanda; Deni Corsino, gaúcha que mora em Milão (Itália); e a milanesa Alice Arcando. As obras, na sua maioria, são pinturas de pequeno e grande formato, mas também há fotografias, escultura e vídeo-arte. Os curadores conceberam uma expografia em que o suporte das obras, com 24 metros de linhas retas e pretas, contrasta com as imensas curvas vermelhas e brancas do projeto arquitetônico de Niemeyer para o local.

Estão abertas as vagas para novos participantes em dois

Corais do Centro Cultural 25 de Julho

(rua Germano Petersen Júnior, 250). Mulheres de todas as idades podem se candidatar a uma vaga no Femina Vox, grupo feminino regido pelo maestro Luciano Lunkes e que tem como preparadora vocal a cantora e atriz Regina Schaumlöffel. As audições e ensaios ocorrem nas segundas-feiras, das 17h15min às 19h45min, mediante agendamento pelo telefone/WhatsApp (51) 99559-4321. Já o Coro Masculino 25 de Julho, liderado pelo regente Igor Ruschel, está recebendo homens de todas as idades, com ou sem experiência vocal. O grupo com 74 anos de atuação será um dos protagonistas das comemorações do Bicentenário da Imigração Alemã e já tem diversas viagens programadas para os próximos anos, inclusive para a Alemanha. As audições iniciam no dia 20 de fevereiro e ocorrem sempre nas terças-feiras, às 19h, com agendamento pelo telefone/WhatsApp (51) 99826-2709.

O cantor e compositor

Caetano Veloso

anunciou sua última turnê internacional. O artista, que acabou de realizar uma série de apresentações em comemoração aos 50 anos do álbum Transa no Brasil, descreveu a Meu Coco Tour como sua "turnê de despedida" fora do País. As apresentações terão início em 24 de março, em Houston, no Texas. Por enquanto, o cantor anunciou apenas os shows que fará nos Estados Unidos. Outras datas também incluem cidades como Seattle, Los Angeles e Nova York, com compromissos até o começo de abril. Os links que redirecionam para a compra em cada uma das apresentações estão reunidos no site oficial do artista. Caetano Veloso se apresenta em Porto Alegre nos dias 1 e 2 de março, no Auditório Araújo Vianna.