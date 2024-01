Previsão do tempo

Rio Grande do Sul

O tempo segue mais úmido com variação de nuvens e pancadas isoladas de chuva em municípios do Nordeste e Leste do Estado, especialmente na Serra, Litoral, Vales e na Costa Doce. Por outro lado, o interior gaúcho segue sob o domínio do ar mais seco com previsão de uma segunda ensolarada e quente, típica de verão. A umidade relativa do ar poderá baixar de 40% com elevados índices de radiação ultravioleta. Na Serra, as máximas não deverão passar muito de 20°C devido a cobertura de nuvens. No Oeste a temperatura sobe e passa de 30°C.

Porto Alegre

A semana começa com variação de nuvens e pancadas de chuva poderão ocorrer passageiras entre a tarde e a noite. A terça-feira ainda tem possibilidade de chuva esparsa, alternando com aberturas de sol, e o tempo fica abafado. A partir de quarta-feira, a tendencia é de um período mais seco na Capital.