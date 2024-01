Constituído de canções musicais e poemas de um dos principais poetas e pajadores da cultura gaúcha, o espetáculo

Jayme Caetano Braun

- Um século de Arte estará no Theatro São Pedro (Praça Marechal Deodoro, s/n°), nesta terça-feira, dia do aniversário de 100 anos do autor, a partir das 20h. O ingresso é 1kg de alimento não perecível ou produto de limpeza, que serão doados para a Casa do Artista Riograndense. A retirada das entradas pode ser feita no teatro, hoje e amanhã, das 13h às 18h, ou na hora do espetáculo, mediante disponibilidade. O espetáculo músico-poético-audiovisual é uma iniciativa da cantora e compositora Izabel L'Aryan, em parceria com Renato Fagundes e Pedro Jr. Além da banda que acompanhará o trio, estão confirmadas as participações dos convidados Valdomiro Maicá, Gilberto Monteiro, Daniel Torres, Patrício Maicá e Atahualpa Maicá.

Herdeiros dos membros da banda

Ramones

entraram na Justiça contra o filme I Slept with Joey Ramone, anunciado pela Netflix e que vai narrar a história do punk entre os anos 1970 e 1980 a partir da influência do grupo americano no movimento. Linda Ramone, viúva do guitarrista Johnny Ramone, alega que Mickey Leigh, que por sua vez é irmão do vocalista Joey Ramone, teria desenvolvido uma cinebiografia sem consentimento dos outros familiares dos membros. O primeiro deles morreu em 2004, e o segundo, em 2001. Dona de metade da propriedade intelectual deixada pelos Ramones, Linda ainda acusa Mickey Leigh de tê-la ameaçado e difamado, e de usar a internet para realizar ataques pessoais contra ela. Responsável por dirigir a empresa que cuida da obra da banda, David Frey também é citado pela viúva, que busca US$ 1 milhão em reparação.

A Associação de Críticos de Cinema do Rio Grande do Sul retoma na próxima terça-feira a programação da

Sessão Accirs,

que em 2024 vai exibir filmes reunidos no livro 50 Olhares da Crítica sobre o Cinema Gaúcho. A Sessão Accirs será apresentada sempre na última terça-feira do mês, no horário das 19h, na Cinemateca Paulo Amorim (Rua dos Andradas, 736). Nesta semana, o filme será Coração de Luto (foto). A entrada é franca. O filme é um dos grandes sucessos da trajetória do músico gaúcho Vitor Mateus Teixeira, o Teixeirinha (1927 - 1985), com roteiro baseado em fatos da infância do próprio artista, que cresceu em uma família cheia de dificuldades e viu a mãe morrer num incêndio. A sessão será comentada pelo pesquisador Glênio Póvoas, que assina o texto sobre o filme publicado no livro lançado pela Accirs em 2022. A exibição conta com o apoio da Teixeirinha Produções e Guarujá Produções, responsável pelo festival itinerante que divulga a obra de Teixeirinha por cidades do Estado.