Fechamento

Crédito imobiliário

O crédito imobiliário encerrou o ano de 2023 com R$ 251 bilhões em concessões no País, de acordo com a Associação Brasileira das Entidades de Crédito Imobiliário e Poupança (Abecip). O número é 4% maior que o de 2022, e faz com que 2023 seja o segundo melhor ano da série histórica, atrás apenas de 2021.

Supermercados

As vendas dos supermercados registraram crescimento de 3,09% em 2023 na comparação com o ano anterior, segundo levantamento Associação Brasileira de Supermercados (Abras). Em dezembro do ano passado, o setor teve alta de 10,73% em comparação com o mesmo mês de 2022.

Consignado

Beneficiários do INSS já podem conferir a nova margem de empréstimo consignado pelo Meu INSS (site e aplicativo). O limite varia de acordo com a renda previdenciária do segurado.

Pastagens

O Banco do Brasil formalizará acordo de cooperação com iRancho, Traive e MyCarbon (subsidiária da Minerva Foods) para promover modelo de negócio que permita a modernização da pecuária de corte e o aumento da lucratividade". A iniciativa está alinhada com o Decreto 11.815/2023, que cria o Programa Nacional de Conversão de Pastagens Degradadas em Sistemas de Produção Agropecuários e Florestais Sustentáveis (PNCPD).

Habitação

Começou ontem o prazo para habilitação dos municípios na fase 3 do A Casa É Sua. As prefeituras gaúchas que apresentaram proposta de adesão ao programa até março de 2022, e que confirmaram interesse em permanecer, têm até 5 de fevereiro para enviar a documentação necessária.

Barragem

Foi homologado o resultado da licitação para conclusão das obras da barragem do Arroio Taquarembó e execução dos programas ambientais. Localizada na divisa dos municípios de Dom Pedrito e Lavras do Sul, a obra é estratégica para o combate às estiagens na região.

Sisu

As inscrições para o Sistema de Seleção Unificada (Sisu) 2024 terminam hoje às 23h59, horário que encerra essa fase, os estudantes devem conferir a classificação, por meio do Portal Único de Acesso ao Ensino Superior.