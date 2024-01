Fechamento

Inadimplência

O número de registro de inadimplentes cresceu 5,3% em 2023, na comparação com 2022, em dados sem ajuste sazonal, informa a Boa Vista. Apesar do crescimento, a taxa mostrou arrefecimento ao longo do ano - após fechar 2022 em 19,9%, ela chegou a marcar 22,4% no acumulado em 12 meses até março, antes de entrar em trajetória de desaceleração.

Dell Anno

Depois de inaugurar sua primeira loja própria na cidade no final do ano, a Dell Anno recebe hoje, a partir das 19h, um seleto grupo de 70 convidados no Tribeca Screening Room, em Nova York, para uma sessão exclusiva do documentário Siza, de Augusto Custódio. O ambiente é um dos espaços mais nobres do Greenwich Hotel, cuja administração é feita pelo ator norte americano Robert De Niro. O evento em Nova York dá sequência a uma série de exibições promovidas pela marca em locais emblemáticos ao redor do mundo - as chamadas Exclusive Sessions.

Banco

A executiva Livia Chanes é a nova CEO da operação brasileira do Nubank. No banco digital há quatro anos, ela começou como diretora de produtos, passou a cuidar dos negócios do Brasil no segundo semestre de 2022 e agora passa a integrar a diretoria executiva da Nu Holdings, com a posição de CEO Brasil.

Cheques

O número de cheques usados pelos brasileiros em 2023 apresentou queda de 17% em relação ao ano de 2022, segundo informou a Federação Brasileira de Bancos (Febraban). No ano passado, foram compensados 168,7 milhões de cheques. Na comparação com 1995, início da série histórica, quando foram compensados 3,3 bilhões de cheques, a queda registrada é de 95%. As estatísticas têm como base o Serviço de Compensação de Cheques (Compe).

Salários

Abriu ontem o prazo para que empresas com mais de 100 funcionários deverão preencher o Relatório de Transparência Salarial e de Critérios Remuneratórios. Disponível na área do empregador do Portal Emprega Brasil, na página do Ministério do Trabalho e Emprego, o documento deverá ser enviado até 29 de fevereiro e tem como objetivo apurar diferenças salariais entre homens e mulheres nos mesmos cargos e funções.

Turismo

O Cristo Protetor de Encantado (RS), ultrapassou a marca dos 250 mil visitantes. Até o domingo (14), o santuário havia recebido 252.631 pessoas, de 58 países. Os dados começaram a ser computados em maio de 2021.