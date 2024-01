Nesta terça-feira, a banda

JazzGig

se apresentará no Hard Rock Café do Pontal Shopping (avenida Padre Cacique 2.893), a partir das 20h. Para o show Jazz Grooves, o grupo preparou um repertório especial com standards de jazz, além de versões de clássicos que vão de John Coltrane a Michael Jackson. Ingressos no local custam R$ 20,00 até às 17h, e após, R$ 30,00. Grupo formado em 2004, em Porto Alegre, o JazzGig nasceu com o objetivo de apresentar versões instrumentais de standards do jazz e de clássicos da música brasileira. Tem dois discos gravados: Standards (2009) e Vol. 2 (2016), além de várias apresentações em palcos importantes da cena musical.

A música Flowers, de Miley Cyrus, foi a única estrangeira a aparecer entre as

50 mais tocadas do Brasil

no ano passado. A faixa aparece na 43ª posição. As primeiras colocações ficaram com Leão, de Marília Mendonça, e Nosso Quadro, de Ana Castela. A conclusão é da entidade Pró-Música, que representa gravadoras e produtoras brasileiras. Para montar o ranking, foram analisadas as plataformas de streaming Spotify, Youtube, Deezer, Apple Music, Amazon Music e Napster. O gênero sertanejo domina a lista, mas há ainda canções de funk, trap e pop. A terceira canção mais tocada foi Erro Gostoso, de Simone Mendes, seguida de Bombonzinho (de Israel e Rodolffo e Ana Castela) e Seu Brilho Sumiu (de Israel e Rodolffo e Mari Fernandez). Confira a lista das 20 mais tocadas no País em 2023 no site do Jornal do Comércio.

A comédia

Diário Secreto de

Uma Secretária Bilíngue

estará em cartaz de terça a quinta-feira, às 20h, no CHC Santa Casa (avenida Independência, 75), dentro da programação do Porto Verão Alegre. A peça irá oferecer recursos de tradução e interpretação para Língua Brasileira de Sinais, na sessão do dia 23, e audiodescrição, no dia 25. Ingressos a venda no site do festival, na CCMQ (Rua dos Andradas 736) e, a partir de 1h antes da peça, no próprio local, a partir de R$ 30,00. A partir do texto de Vinicius Piedade, a tragicomédia reflete sobre a alma humana, o envelhecimento, a menopausa, a descartabilidade contemporânea e a sede de viver, usando o humor como ferramenta. As referências foram buscadas a partir da observação de homens e mulheres que vivem situações parecidas com a de Marjori, uma secretária bilíngue que depois de 30 anos de trabalho percebe que será demitida quando pedem que ela treine uma mulher mais jovem para exercer as suas funções. Em 2019, Deborah Finocchiaro foi indicada ao Prêmio Açorianos de melhor atriz pelo papel.