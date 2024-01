Fechamento

Tributos

O boletim econômico-tributário da Secretaria da Fazenda do Estado (Sefaz) mostra um avanço expressivo nas vendas financeiras da indústria de tabacos (11,9%), bebidas (10,1%) e papel (5%) nos últimos 12 meses - de dezembro de 2022 a novembro de 2023, em comparação ao mesmo período anterior. Em valores absolutos, a maior variação ocorreu no segmento agropecuário, que experimentou um aumento de R$ 4 bilhões em transações no mesmo período.

Finanças

Pesquisa da Serasa, com apoio técnico do Instituto Opinion Box, analisou os impactos emocionais do alto volume de negociações dos débitos nas perspectivas de 2024. Segundo os entrevistados, "organização" é a palavra que define o ano de quem conseguiu limpar o nome, com 26% das respostas. Já "superação" aparece na sequência, com 22% das menções. "Tranquilidade" e "desafio" também alcançaram lugar de destaque no vocabulário financeiro de quem se livrou das dívidas, com 17% das menções.

EUA

O republicano Ron DeSantis desistiu ontem de sua campanha pela presidência dos Estados Unidos e anunciou o apoio ao ex-presidente Donald Trump na corrida do Partido Republicano. A decisão do governador da Flórida foi tomada depois que ele ficou em segundo nas primárias do estado de Iowa, 30 pontos percentuais atrás de Trump.

OSX

A OSX entrou com pedido na Justiça do Rio de Janeiro para uma segunda recuperação judicial. Na petição, protocolada sábado, a empresa de construção naval de Eike Batista alega ter aproximadamente R$ 7,9 bilhões em dívidas. A primeira RJ da companhia aconteceu entre 2013 e 2020, quando o endividamento era de R$ 5,3 bilhões. Procurada, a OSX disse que não iria comentar.

Petrobras

O Ministério de Minas e Energia indicou formalmente o nome do advogado Renato Campos Galuppo para o conselho de administração da Petrobras. A comunicação foi feita no sábado em ofício enviado ao presidente do comitê, Pietro Sampaio Mendes.

Fundos de pensão

Os fundos de pensão do País tiveram uma perda de R$ 956 milhões com a crise da Americanas, deflagrada em janeiro do ano passado. A estimativa sobre as perdas é da Superintendência Nacional de Previdência Complementar (Previc), órgão que supervisiona os fundos de pensão do País.