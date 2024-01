Pela primeira vez em sua cidade natal, a artista visual e escritora

Marina Jerusalinsky

promove o lançamento de Adjetivo Feminino: dicionário de experiências, pela editora Bebel Books. O evento conta com leitura dramatizada da atriz Catharina Conte e roda de conversa aberta mediada por Patsy Cecato. A entrada é gratuita e o lançamento acontece nesta segunda-feira, das 19h às 22h, na Livraria Clareira (rua Henrique Dias, 111). A obra reúne 59 adjetivos que dão uma dimensão ácida da experiência feminina na sociedade. Palavras como fraca, sensível demais, gostosa, morena, vagabunda, autoritária, braba, durona, insubordinada, estressada, fresca e louca recebem definições escritas pela autora. Marina cria seu próprio dicionário de adjetivos femininos, descritos ora com humor, ora com ironia, mostrando as dimensões machistas, absurdas ou mesmo cruéis a que muitas mulheres são submetidas diariamente.

Na próxima quarta-feira, às 14h, acontece a sessão

CineMaterna

no GNC Iguatemi (João Wallig, 1.800). Na sessão especial para famílias com bebês de até 18 meses, será exibido o filme Wish - O Poder dos Desejos. As exibições do projeto CineMaterna oferecem uma série de comodidades para mães, pais e crianças, como trocadores dentro da sala de cinema, estacionamento para carrinhos de bebê, adaptações na exibição para aumento do conforto e presença de voluntárias para auxiliar os presentes. As dez primeiras famílias com bebês de até 18 meses ganham cortesia, limitada a uma unidade por bebê para uso de um adulto: mãe, pai ou responsável. Bebês até os 2 anos participam gratuitamente. Esgotadas as cortesias, demais famílias e acompanhantes podem adquirir seus ingressos na bilheteria ou totens do cinema.

Movimento permanente da matéria é o título da nova exposição de

Karen Axelrud

no Paço Municipal (Praça Montevidéu, 10). Na antiga sede da prefeitura de Porto Alegre, transformada em museu de arte, serão apresentados trabalhos em técnicas diversas como pinturas sobre tela, recortes e pintura sobre papel, além de objetos modelados pela artista. O acesso é gratuito, e a mostra fica disponível até 1º de março, de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h. As obras, que transitam entre diferentes técnicas usando geometria e sistemas como base, são do período entre 2019 e 2021, seleção que pretende aproximar o público do processo criativo de Karen Axelrud, das mudanças em sua produção e do caráter experimental vivenciado em seu ateliê.