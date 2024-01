Fechamento

Canal do Panamá

A grave seca que começou no ano passado no Panamá forçou as autoridades a reduzirem em 36% as travessias de navios pelo Canal, uma das rotas comerciais mais importantes do mundo. E os novos cortes anunciados, na quarta-feira, pelas autoridades do Panamá deverão desferir um golpe econômico ainda maior do que o anteriormente esperado. Os administradores do canal estimam agora que a redução dos níveis de água pode diminuir as receitas entre US$ 500 milhões e US$ 700 milhões em 2024.

Salários

O Dieese informou que 83,3% de 48 negociações de reajustes salariais, referentes à data-base de dezembro, tiveram ganhos acima da inflação acumulada em 12 meses pelo INPC do período. Outras 16,7% das negociações tiveram apenas recomposição das perdas inflacionárias.

Serasa

A Serasa disponibiliza mais de 6,2 milhões de ofertas para negociação de dívidas com universidades através da sua plataforma. Mais de 2 milhões de inadimplentes podem quitar seus débitos com até 93% de desconto, inclusive com possibilidade de parcelamento. Segundo pesquisa realizada pelo birô de crédito, 49% dos estudantes com dívidas universitárias trancaram o curso em algum momento por não conseguir acompanhar as mensalidades.

Receita Federal

A Receita Federal está aceitando o envio de propostas para leilão com smartphones apreendidos de diversas marcas, como Apple e Xiaomi. No total, há 74 lotes de itens variados, que também incluem carros, câmeras e scooters elétricas. Apenas lotes fechados podem ser comprados. O certame é online. Os lances devem ser feitos até 29 de janeiro, às 21h. O início do leilão está previsto para o dia 30 de janeiro (30), às 9h.

Consignado

Os aposentados e pensionistas do INSS pagarão menos nas futuras operações de crédito consignado. Por 14 votos a 1, o Conselho Nacional da Previdência Social (CNPS) aprovou o novo limite de juros de 1,76% ao mês para essas operações.

Braskem

O corregedor nacional de Justiça, ministro Luis Felipe Salomão, informou, nesta quinta-feira, que um juiz e mais servidores serão enviados para a vara federal responsável pela análise de pedidos de indenização envolvendo os danos causados pela mineradora Braskem, em Maceió. A meta é agilizar o julgamento de processos.