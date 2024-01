Conhecido pelo uso de violoncelos e aclamado como referência do metal sinfônico mundial, o grupo finlandês

Apocalyptica

retorna a Porto Alegre para show nesta terça-feira, às 21h, no Teatro do Bourbon Country (avenida Tulio de Rose, 80). A apresentação faz parte da turnê de divulgação do mais recente álbum Cell-O, lançado em 2020, e deve contar também com temas de todas as fases da carreira de 30 anos. A abertura será dos gaúchos da Atomic Elephant. Ingressos à venda, a partir de R$ 175,50 no site Uhuu. A banda foi formada em Helsinque, em 1993, como um tributo ao Metallica, mas adotou um estilo de metal neoclássico com o passar dos anos, sem o uso de guitarras e baixos convencionais. Com nove álbuns de estúdio, o conjunto vendeu mais de quatro milhões de álbuns. Atualmente, a formação é Eicca Toppinen, Perttu Kivilaakso e Paavo Lötjönen (violoncelos) e Mikko Sirén (bateria).

Estão abertas até o dia 4 de março as inscrições para o processo seletivo do tradicional

Coral da Pucrs

e seu Coro de Câmara. A participação nos dois grupos é voluntária e gratuita. As audições ocorrem no 2º andar do Salão de Atos da Pucrs (avenida Ipiranga, 6681), entre os dias 22 de fevereiro e 6 de março, em horário a ser escolhido no ato da inscrição, que deve ser realizada no site da Pucrs. As vagas são abertas a pessoas internas e externas à universidade, desde que sejam maiores de 18 anos, residentes em Porto Alegre ou Região Metropolitana e preencham os pré-requisitos de experiência e disponibilidade especificados em cada caso.

Começaram neste domingo os festejos de

Nossa Senhora

dos Navegantes

em Porto Alegre. A abertura oficial foi às 9h, com devotos acompanhando a Santa Missa no Santuário de Nossa Senhora dos Navegantes, na Praça dos Navegantes. Os presentes partiram em uma carreata para seguir a imagem peregrina até o Cais do Porto, onde o embarque aconteceu às 10h30min. Mais de 80 pessoas subiram à bordo do Cisne Branco para acompanhar o deslocamento, que levou a estatueta até a comunidade de Nossa Senhora da Boa Viagem. Foram recebidos cerca de 170 quilos de alimentos não perecíveis, doados por devotos que acompanharam o passeio. A imagem deve permanecer na Ilha da Pintada até a próxima quarta-feira, quando retornará ao Santuário. No dia 21 de janeiro, acontece o traslado da imagem até o Santuário Nossa Senhora do Rosário, no Centro Histórico, às 7h. A novena será realizada de 24 de janeiro a 1º de fevereiro, às 19h. (Giovanna Sommariva)