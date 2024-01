fechamento

Emprego

O presidente do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Marcio Pochmann, afirmou que o mercado de trabalho brasileiro pode se aproximar do pleno emprego em 2026, caso a atividade econômica mantenha o dinamismo atual. O desafio, porém, é assegurar uma geração de postos de trabalho de qualidade. A projeção foi feita em postagem na rede social X, antigo Twitter.

Argentina

O porta-voz do governo argentino, Manuel Adorni, afirmou ontem que uma comitiva do Fundo Monetário Internacional (FMI) visitará o país a partir desta quinta-feira, e se reunirá com o novo ministro da Economia, Luis Caputo. A intenção é renegociar o acordo em vigor, fechado pela gestão anterior.

Parcerias

O governo gaúcho sinalizou planos de mais programas de parcerias público-privadas (PPPs). Serão cerca de R$ 15 bilhões no decorrer dos próximos três anos de gestão da Secretaria de Parcerias e Concessões (Separ). Estão previstos diversos leilões que viabilizarão as PPPs, entre eles, em 6 de fevereiro, na B3, em São Paulo, o da concessão para a revitalização do novo Cais Mauá.

BC

O Banco Central vai realizar sua Conferência Anual de 2024 entre 15 e 17 de maio, informou a instituição, que comunicou também a abertura do prazo até 20 de fevereiro para a submissão de artigos que serão apresentados no evento, em Brasília. Segundo o BC, entre outras presenças, a conferência terá a participação de Gianluca Violante (Princeton University) e Xavier Vives (IESE Business School).

BYD

A montadora chinesa BYD superou pela primeira vez a Tesla como maior vendedora mundial de veículos elétricos em uma base trimestral, um sinal da força emergente da China no mercado global de carros movidos a bateria. A BYD relatou a venda de mais de 526 mil veículos totalmente elétricos no quarto trimestre de 2023, em comparação com as vendas da Tesla de quase 485 mil unidades no mesmo período. A Tesla, no entanto, permaneceu à frente da BYD durante todo o ano passado.

Harvard

A reitora de Harvard, Claudine Gay, renunciou ontem, em meio a acusações de plágio e críticas sobre a forma como lidou com o antissemitismo no campus da universidade americana após o conflito em Gaza. A saída ocorre poucos meses após o início de seu mandato, e foi comunicada por meio de carta.