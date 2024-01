O Palácio Piratini, em parceria com o Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Sul (IHGRGS), oferece uma exposição virtual e um documentário sobre o

centenário da Revolução de 1923.

A mostra e o vídeo, disponíveis no site do Piratini, reúnem imagens, textos e depoimentos sobre o último grande conflito armado civil do Rio Grande do Sul. Na mostra Cenas da 23, as fotografias apresentadas são dos acervos Arquivo Histórico do Rio Grande do Sul e do IHGRGS. Além de tornar público os registros sobre o tema existentes em Porto Alegre, a ideia do projeto é lançar um novo olhar sobre a revolução. Já o documentário Revolução de 1923 | 100 anos reúne depoimentos de estudiosos que narram o percurso da Revolução de 1923 desde seus precedentes até a assinatura do Pacto de Pedras Altas, que pôs fim ao conflito. Para ilustrar a história, além de fotos, também surgem trechos do filme A Revolução no Rio Grande, gravado em 1923 por Benjamin Camozato.

Apresentador do telejornal SP2, da TV Globo, o jornalista

José Roberto Burnier

fez uma breve pronunciamento em suas redes sociais na noite de segunda-feira. Após sofrer um enfarte no dia 29 de dezembro, Burnier escreveu: "ganhei minha terceira vida, graças a Deus! Muito obrigado pelas mensagens de apoio. Ótimo 2024 para todos!". De acordo com boletim médico divulgado pelo hospital Sírio-Libanês, de São Paulo, Burnier deu entrada no centro médico com quadro de enfarte agudo do miocárdio. Ele segue internado na unidade coronariana do hospital. O fato de Burnier se referir a uma terceira vida, e não segunda, se deve ao fato dele ter sido diagnosticado com um câncer na base da língua, em 2019. Na época, ele ficou afastado da TV por cerca de cinco meses.

Barbie, filme de Greta Gerwig, não só teve a maior bilheteria de 2023 em uma produção de Hollywood, com US$ 636 milhões arrecadados, como é a maior bilheteria de um filme dirigido por mulher nos EUA. Ainda assim, a produção é um ponto fora da curva, dado que

cineastas mulheres

raramente recebem oportunidade para rodar filmes de destaque nos grandes estúdios. É o que mostra uma pesquisa do Centro de Estudos das Mulheres na Televisão e no Cinema da Universidade Estadual de San Diego (EUA). O estudo apontou que as mulheres representaram apenas 16% dos diretores nos 250 filmes de maior bilheteria, considerado uma queda em relação aos 18% em 2022. Segundo o levantamento, cineastas mulheres dirigiram 14% dos cem principais filmes, um aumento em relação aos 11% em 2022. Ainda assim, as mulheres representavam 22% de profissionais nos mais altos postos da equipe dos 250 filmes de maior bilheteria, o que aponta queda de 24% em relação a 2022. Além disso, 75% dos filmes de maior bilheteria empregavam 10 ou mais homens em papeis-chave nos bastidores, enquanto apenas 4% empregavam 10 ou mais mulheres.