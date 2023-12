Fechamento

Abastecimento

O prefeito Sebastião Melo e o diretor do Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae), Maurício Loss, concedem entrevista às 10h sobre o abastecimento de água na Capital.

Limpa Nome

Quem pretende terminar o ano livre de pendências financeiras ainda tem mais três dias para participar da Fase 2 do Feirão Serasa Limpa Nome, que se encerra às 23h59 desta sexta-feira. Com o número recorde de 600 empresas parceiras e descontos que chegam a 99%, as oportunidades de renegociação de dívidas estão disponíveis nos canais online oficiais - ou de forma presencial nas agências dos Correios espalhadas pelo País. Desde 30 de outubro, quando se iniciou a 30ª edição do Feirão, foram concedidos mais de R$ 20 bilhões em descontos. Mais de 7 milhões de dívidas foram negociadas no período.

Leilão Mãos Dadas

O Leilão Mãos Dadas arrecadou

R$ 84,55 mil em remate solidário para a compra de brinquedos para as crianças do Estado. A estimativa é doar 4,2 mil itens que deverão beneficiar mais de 20 comunidades neste Natal, entre elas as atingidas pelas cheias nas ilhas da região de Porto Alegre e no Vale do Taquari. O evento foi organizado pela Parceria Leilões e comandado pelo leiloeiro Fábio Crespo.

Servidores

O governo do Estado quita hoje a gratificação natalina para todos os servidores. Conforme o Tesouro do Estado, a quitação abrange ativos (119 mil matrículas), inativos (167 mil), pensionistas (45 mil) e servidores vinculados a estatutos próprios, bem como os empregados públicos vinculados à administração direta do Poder Executivo, suas autarquias e fundações públicas e privadas.

Volkswagen

A Volkswagen chegou a um acordo com os trabalhadores sobre cortes de empregos que ajudarão a marca principal a economizar até 4 bilhões de euros (US$ 4,37 bilhões) no próximo ano. A montadora alemã disse que pretende reduzir os custos com pessoal administrativo na marca Volkswagen em 20%.

Celular

Um "botão de emergência" para impedir o acesso de criminosos a aplicativos financeiros e dados pessoais em caso de roubo ou furto de celulares já está disponível para a população. O aplicativo e o site Celular Seguro, lançados ontem, permitem bloquear o aparelho, a linha telefônica e os aplicativos bancários em poucos cliques.