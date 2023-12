O Farol Santander (rua Sete de Setembro, 1.028) apresenta ao público a mostra imersiva

Reflexos [In]versos no País das Maravilhas,

de Vera Uberti, com instalações multimídia de grande escala inspiradas no famoso livro escrito por Lewis Carroll em 1865, Alice no País das Maravilhas. A exposição fica aberta para visitação até 17 de março de 2024. Os ingressos podem ser adquiridos no site do Farol Santander, a partir de R$ 8,50. A mostra chega com 10 grandes instalações imersivas e sensoriais. Cada uma delas representa um personagem ou um momento central da história com uma abordagem singular por meio de tecnologias digitais, luzes, projeções, fibras óticas e texturas reflexivas. O percurso é acompanhado pelo áudio do sound designer Furio Valitutti, desenvolvido exclusivamente para a mostra, e pela exibição do vídeo Open My Glade, da artista convidada Pipilotti Rist, videoinstaladora reconhecida internacionalmente.

Nesta quinta-feira, às 19h, o coletivo Flamenco RS, formado por mais de 10 núcleos de flamenco do Estado, celebra o ano de 2023 com a performance

Conexión Sur:

o nosso flamenco em cena. O espetáculo acontece no Teatro Renascença (avenida Érico Veríssimo, 307), com ingressos pelo site EntreAtos, a partir de R$ 67,20. Em Conexión Sur, estarão em cena artistas dos núcleos Del Puerto, Tablado Andaluz, Cia Robinson Gambarra, Cia Silvia Canarim e Zahara, da Capital, além de Grazi Silveira Dança Flamenca (Canoas) e Arsa Flamenco de Colinas e La Serrana (Caxias do Sul). A partir de iniciativas como esta, o coletivo Flamenco RS conecta o talento e esforços de seus artistas, contribuindo de forma abrangente para a permanência, atualização e fortalecimento da arte e da cultura.

Uma das características das produções da Disney Pixar são os easter eggs, pequenos elementos escondidos pelos filmes que remetem a outras produções. Eles não poderiam ficar de fora do

Mundo Pixar,

exposição imersiva dos filmes da Disney Pixar, que está no estacionamento do BarraShoppingSul (avenida Diário de Notícias, 300) até 31 de dezembro, com ingressos disponíveis a partir de R$ 42,50, no site da Eventim. Para a brincadeira ficar mais divertida, o Mundo Pixar desenvolveu um aplicativo especialmente voltado para a imersão dos visitantes, onde é possível escanear os QR Codes de cada sala e ganhar uma surpresa dentro do aplicativo ao final da exposição. O passeio começa por um grande túnel digital e, em seguida, o visitante passa pelo jardim e pela casa de Carl Fredricksen, de Up: Altas Aventuras. Ainda pode-se visitar as salas de Monstros S.A, Toy Story, Divertida Mente, Ratatouille, Soul, Luca, Carros e Procurando Nemo.