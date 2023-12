Fechamento

Seguros

A arrecadação do mercado segurador brasileiro fechará 2023 em R$ 663 bilhões, alta de 10%. Os dados foram apresentados pela Confederação Nacional das Seguradoras. Segundo a entidade, o setor de seguros vem crescendo dois dígitos nos últimos anos. Para 2024, a previsão é 11,7%.

Varejo

O volume de vendas do comércio varejista apresentou queda de 0,3% em outubro deste ano, na comparação com o mês anterior. O resultado veio depois de uma alta de 0,5% em setembro. O dado é da Pesquisa Mensal do Comércio (PMC), divulgada nesta quinta-feira pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Idosos

Foi realizado nesta quinta-feira café comemorativo em homenagem aos 35 anos do Conselho Estadual da Pessoa Idosa (CEI-RS) na sala de reuniões da Secretaria de Desenvolvimento Social (Sedes), em Porto Alegre. Estiveram no encontro representantes do órgão, que zela pelos direitos dos cidadãos da terceira idade no Estado.

Canadá

A cônsul-geral do Canadá Caroline Charette está no território gaúcho pela primeira vez. Responsável pela representação canadense em São Paulo e nos três estados na Região Sul, a diplomata foi recebida pelo Secretário de Desenvolvimento Econômico do RS, Ernani Polo e equipe. Atraída pelo trabalho do Estado no campo das energias renováveis, incubadoras de empresas e agritechs, a cônsul-geral se interessou pelo perfil do Estado, mais adequado ao porte das empresas canadenses que têm interesse no Brasil.

Estados Unidos

A Câmara dos Deputados dos EUA, votou, nesta quarta-feira, pela abertura de um processo de impeachment do presidente Joe Biden. Ele é acusado de usar sua influência quando era vice-presidente para permitir que seu filho fizesse negócios com China e Ucrânia. As chances de destituição são praticamente nulas, porém, a investigação deve se tornar uma dor de cabeça para a Casa Branca antes da eleição presidencial de novembro de 2024, na qual Biden concorrerá à reeleição. 18 mil empregos e valorizando empreendimentos locais.

Soja

A semeadura da soja prosseguiu em um ritmo mais lento influenciada pela elevada umidade no solo e pela recorrência de chuvas em parte do Estado, especialmente ao Norte. A área já plantada no Rio Grande do Sul evoluiu para 84%.