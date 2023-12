Depois do sucesso do Concertaço de julho, realizado na Praça Gustavo Langsch, no Bairro Bela Vista, o espetáculo com Hique Gomez, Renato Borghetti e Orquestra da Ulbra ganha uma edição natalina. O

Concertaço de Natal

será neste sábado, às 20h, na Praça da Matriz. A entrada é franca. Esta edição do Concertaço une os repertórios de Hique Gomez e Renato Borghetti, como Barra do Ribeiro e arranjos especiais de Hique Gomez para clássicos gauchescos como Couro Cru, além de outras surpresas. A condução da Orquestra da Ulbra fica a cargo de Tiago Flores.

A edição que comemora 15 anos do

Universo Alegria

acontece neste sábado, a partir das 10h, na Arena do Grêmio (avenida Padre Leopoldo Brentano, 110). O festival reúne artistas nacionais em mais de 12 horas de shows. Os ingressos para o evento estão disponíveis na plataforma Guichê Web, a partir de R$ 75,00. Henrique & Juliano, Ana Castela, Maiara & Maraisa, Luan Pereira, Dennis, Mari Fernandez, Mc Ryan, Rayane & Rafaela e Augusto & Rafael são as atrações confirmadas para esta que promete ser a maior edição da história do evento. No dia do espetáculo, não há previsão de alteração no trânsito ao entorno da Arena. No entanto, está previsto horário estendido do Trensurb para atender a população da Região Metropolitana.

No próximo sábado, a Casa Salto (rua André Puente, 447) recebe duas apresentações, às 15h e 17h, do espetáculo

Tóin: dança para bebês edição de Natal,

da Muovere Cia de Dança. Os ingressos estão disponíveis na plataforma Sympla, a partir de R$ 25,00. O público vai receber a visita da Mamãe Noela diretamente do Mundos Tóin, que, juntamente aos personagens Ventania, Maria Flor, Guria Papel e Sua Mola, Noela apresentará sua coreografia surpresa. Dirigida especialmente para bebês de 0 a 3 anos e seus acompanhantes, a experiência é composta pelo próprio espetáculo e uma vivência brincada, fundamentadas no estímulo à receptividade e na experimentação com a dança. Tóin: dança para bebês é inspirado na literatura infantil, em livros, imagens e conteúdos poéticos de autores como Gláucia de Souza, Mario Quintana e Eva Furnari, tradutores do simbólico e mágico universo da primeira infância.