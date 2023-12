Fechamento

BRDE

A Moody's divulgou nova classificação positiva para o Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE) em termos de risco em escala global. No comunicado dirigido ao mercado, a agência elevou a pontuação do BRDE para Ba2 estável (ante Ba3 estável), passando a se igualar ao rating soberano da União e de alguns dos principais bancos do país, como Banco do Brasil, Itaú-Unibanco e BNDES.

Americanas

A Americanas desligou 5.526 trabalhadores na semana de 27 de novembro a 3 de dezembro deste ano. O número contempla funcionários demitidos e aqueles que pediram demissão, informou a empresa em relatório a investidores. A Americanas entrou em recuperação judicial após descobrir um rombo de pelo menos R$ 20 bilhões.

WhatsApp

O WhatsApp anuncia recurso de envio de áudio que só pode ser ouvido uma única vez. Depois de escutar a mensagem na íntegra, a plataforma exclui o áudio, como acontece nos vídeos e nas fotos de visualização única. A novidade terá lançamento global nos próximos dias. Para receber o recurso, o usuário precisa manter o aplicativo atualizado.

Braskem

Mesmo com o afundamento de uma parte significativa de Maceió (AL), a Braskem continuou avançando em seus planos para explorar sal-gema na região. A companhia tem sete autorizações de pesquisa concedidas pela ANM (Agência Nacional de Mineração) para avaliar a possibilidade de extrair o produto em Maceió, Paripueira e Barra de Santo Antônio. As autorizações foram pedidas em 2019 e outorgadas pela ANM em junho de 2020, com validade até setembro de 2024.

Veículos

A Anfavea, associação do setor automotivo, projeta para 2024 um crescimento de 4,7% na produção de veículos. Se confirmado o prognóstico, a indústria produzirá 2,47 milhões de unidades no ano que vem, voltando a crescer após a queda deste ano, porém mantendo-se em nível ainda distante do patamar superior a 2,9 milhões de unidades de antes da pandemia e da crise, já superada, de abastecimento de componentes eletrônicos.

Banco Central

O sistema de valores a receber do Banco Central ainda tem R$ 7,5 bilhões disponíveis para resgate pelos brasileiros. Ao todo, mais de 16 milhões de pessoas já sacaram o dinheiro esquecido em bancos e instituições financeiras.