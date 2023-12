Inspirado na cultura musical hispano-americana,

Yamandu Costa

sobe ao palco do Theatro São Pedro (Praça Mal. Deodoro, s/nº) para duas apresentações de seu novo show Ida e Volta, neste sábado, às 20h, e no domingo, às 18h. Ingressos no site do São Pedro, a partir de R$ 60,00. No repertório, composições inéditas e músicas latino americanas que fazem referência à essa cultura do vai e vem, expressão utilizada devido à antiga crença de que os estilos musicais que chegaram à América com os emigrantes espanhóis se transformaram e, retornaram às origens de seus descendentes mudadas, alcançando as formas conhecidas hoje na Espanha. A vida do próprio Yamandu Costa se identifica bastante com o termo, pois o violonista e compositor está constantemente na estrada, indo e voltando ao Brasil, seu país de origem, e trazendo sempre constantes mudanças.

O espetáculo musical infantil

Rock para crianças -

a história do rock

chega à Porto Alegre para duas apresentações, às 15h e 17h30min deste sábado, no Teatro do Sesc (Alberto Bins, 665). Os ingressos estão à venda pela plataforma Sympla. Dirigida, roteirizada e escrita por Ana Ferguson e Solange Bighetti, a montagem conta a história do rock desde a década de 1950 até os dias de hoje. No palco, há projeção de imagens em telões, e, durante 60 minutos, são executadas 27 canções do gênero, de autoria de ícones do rock como Elvis Presley, Beatles, Rolling Stones, Led Zepelin, Guns N' Roses e Bon Jovi, entre outros. Conduzido pelos protagonistas Duda (Amara Hartmann) e Kiko (Jardel Sodré), com a presença dos cantores Fernanda Abi-Ramia e Victor Hugo e uma banda ao vivo (Diego Sena na guitarra, Gibran Oliveira na bateria e João Guilherme no baixo), o espetáculo diverte e ensina o público não somente com as músicas, mas também com diálogos e coreografias.

A partir deste domingo, vai ser possível visitar, em Porto Alegre,

o primeiro

Museu da Cultura Hip Hop

da América Latina. O espaço abre suas portas na Zona Leste da Capital, na rua Parque dos Nativos, 545, e conta com um amplo espaço físico para celebração, preservação e resgate histórico da cultura hip hop. O complexo contará com quase 6 mil itens de acervo físico e digital sobre a história do movimento no Estado, em uma estrutura com salas expositivas, atelier de oficinas, café, loja, estufa agroecológica, biblioteca, quadra poliesportiva, CT de breaking e um estúdio. Na festa de inauguração, que começa às 13h deste domingo, será possível visitar o espaço e ver batalhas de rima, grafites pintados e outras atividades. O espaço funcionará de segunda a sexta-feira, das 14h às 17h. A programação completa da inauguração do Museu pode ser conferida no site do JC.