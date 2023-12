Colocar vidas pretas em destaque, através de representações de seus cotidianos, está no espírito da exposição

A Pureza da Flor,

que está na Custódio Galeria (Rua Riachuelo, 1.100) durante o mês de dezembro. A mostra traz ilustrações, em variadas técnicas, de como vive a comunidade preta em suas diversas expressões, costumes, cultura e atividades do dia a dia. Dentre os artistas convidados, está a pintora Bea Machado, que foi responsável por desenvolver a bandeira de São Cosme e São Damião (foto), especialmente para o desfile da Grande Rio, no Carnaval do Rio de Janeiro deste ano. A peça utiliza uma técnica de pintura em mosaico, chamada pela artista de pintura em "caquinhos", e foi inspirada nos primeiros quadros feitos por ela. A Pureza da Flor poderá ser visitada de terça a sexta-feira, das 10h às 18h, e aos sábados, das 13h às 17h, com entrada gratuita.

A arte de Isabel Ferreira transcende a pintura tradicional. O seu corpo mergulha nas telas e nas tintas em uma produção visceral e única que estará representada na exposição

De corpo e alma na pintura,

no Espaço Cultural Canoas Shopping (avenida Guilherme Schell, 6.750). A mostra, com cerca de 40 obras de Isabel, apresenta uma retrospectiva de trabalhos realizados desde 2020 até os dias atuais. A exposição fica aberta até 15 de dezembro, com visitação todos os dias, das 10h às 22h. A marca da artista é a sua própria gestualidade. A sua arte é produzida utilizando o seu corpo como dispositivo, como instrumento de pintura para explorar as telas de grandes dimensões com gestos livres. A artista desconstrói o modelo tradicional de pintura, deixa de lado o cavalete e as telas emolduradas, usa materiais inusitados. As pinturas e os desenhos transitam entre as referências da arte moderna e contemporânea, o figurativo e o abstrato. Na tela, o resultado da expressão do que a artista vivencia naquele momento, constitui-se de trabalhos intensos e totalmente autorais.

Na próxima terça-feira, às 20h, o Salão Mourisco da Biblioteca Pública do Estado (BPE), instituição vinculada à Secretaria de Estado da Cultura (Sedac), apresentará o espetáculo musical

Tributo a Bedeu: a criação do swing gaúcho.

O show, produzido por Delma Gonçalves, será conduzido pelo Gueto Trio, formado pelos músicos Azemar (Zê) na guitarra, Carlos Alexandre Rodrigues no contrabaixo e Juanito Guedes na bateria, com a participação das cantoras Célia Sorriso, Maria do Carmo Carneiro, Joice Mara, Maura Salines e Yara Lemos. No repertório, estarão presentes grandes sucessos como Sorriso lindo, Tribo guerreira e Menina Carolina. A entrada é gratuita, com contribuição espontânea aos artistas.