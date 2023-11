O escritor moçambicano

Manuel Mutimucuio,

autor de Moçambique com Z de Zarolho, passará pela Capital para realizar encontros literários e sessões de autógrafos. Em Porto Alegre, no Centro Cultural da Ufrgs (rua Eng. Luiz Englert, 333), o autor participa de dois eventos na quarta-feira. Às 15h, Manuel estará em uma conversa exclusiva com os alunos de duas turmas do ensino médio do Colégio de Aplicação da Ufrgs. A partir das 19h, há um bate-papo aberto ao público, mediado pelo professor, autor e crítico literário Luiz Mauricio Azevedo. Haverá venda de exemplares nos eventos. Manuel Mutimucuio é doutor em Governança e Economia Política das Instituições pela Universidade de Coimbra e atua como consultor internacional de gestão de recursos naturais. Sua literatura está na intersecção entre esses dois mundos e se caracteriza pela análise social e pelo questionamento do status quo. A editora Dublinense, responsável pela publicação de Moçambique com Z de Zarolho, prevê um segundo romance, a ser lançado em 2024.

A próxima edição do

Sopapo Poético,

e última do ano, se realiza na próxima terça-feira, às 19h30min, trazendo como convidado o Grupo Desagravo. Também há o lançamento do novo livro de poesias da escritora Isabete Fagundes, Amálgamas da vida. Novamente, o sarau será recebido pela Biblioteca Pública do Estado (rua Riachuelo, 1.190). O evento é gratuito. O sarau Sopapo Poético é promovido pela Associação Negra de Cultura (ANdC) desde 2012. O encontro evoca o protagonismo negro, em uma roda de atuações, reflexões e de convivências afrocentradas, reunindo artistas, pensadores e simpatizantes da cultura negra de resistência.

Será aberta nesta terça-feira, às 18h, no Espaço Evelyn Ioschpe, da Casa de Cultura Mario Quintana (Rua dos Andradas, 736), a exposição de arte têxtil

Las Balconadas,

termo que significa varandas em espanhol. Quem a visitar, até 21 de janeiro de 2024, poderá ver uma série de obras de 2m de altura e 1,5m de largura, criadas por 21 artistas de oito países. A mostra é uma parceria entre a CCMQ e o Centro de Desenvolvimento da Expressão (CDE), com apoio do Instituto Zoravia Bettiol. A entrada é gratuita. Os 21 artistas participantes representam Argentina, Uruguai, Alemanha, México, Estados Unidos, Chile, Espanha e Brasil. A exposição já foi apresentada em países como Argentina e Uruguai, onde as peças foram penduradas em casas e edifícios ao ar livre, seguindo a tradição desse movimento artístico. Durante a X Bienal de Arte Têxtil Contemporânea WTA, a mostra foi exibida no centro histórico de Montevidéu.