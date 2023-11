Fechamento

Feira do Livro

A 69ª Feira do Livro de Porto Alegre fará um leilão beneficente no dia 15 de novembro para vender a escultura que deu o tom da campanha de 2023 intitulada "Caminho do Saber". A escultura criada por Tadeo Pérez será leiloada em remate presencial conduzido pelo leiloeiro Fábio Crespo, da Parceria Leilões, na Praça da Alfândega, a partir das 11h. Com a coordenação da Câmara Riograndense do Livro, os recursos arrecadados serão revertidos para a compra de livros e posterior doação a comunidades carentes.

Combustíveis

O preço médio da gasolina nos postos brasileiros caiu R$ 0,02 por litro na semana passada, segundo a pesquisa semanal de preços da ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás e Biocombustíveis). Foi a décima-primeira semana de queda. De acordo com a agência, o combustível foi vendido, em média, a R$ 5,63 esta semana, acumulando recuo de R$ 0,11 por litro desde que a Petrobras reduziu o preço de venda em suas refinarias. A estatal esperava repasse de R$ 0,09 por litro.

Bancos

Os quatro grandes bancos brasileiros listados na Bolsa de Valores reportaram lucros que somam R$ 25 bilhões no terceiro trimestre de 2023. O número é ligeiramente maior do que o resultado do segundo trimestre, de R$ 24,3 bilhões, e semelhante ao mesmo período de 2022. Segundo analistas, os números do período indicam que a crise de crédito do setor, descarrilhada pela alta na Selic em 2021 e 2022 e exacerbada pelo escândalo contábil da Americanas, ficou para trás.

Petrobras

A Petrobras reduziu em quase 20% sua projeção de investimentos para 2023, alegando que o "cenário desafiador" enfrentado por fornecedores tem dificultado as entregas de equipamentos para exploração e produção de petróleo e gás. Por outro lado, com o desempenho melhor das plataformas já em operação, a empresa ampliou sua projeção de produção de petróleo e gás para este ano, passando, em média, de 2,6 para 2,8 milhões de barris de óleo equivalente por dia.

Crédito rural

O Plano Safra 2023/2024 desembolsou R$ 186 bilhões em crédito rural para a agricultura familiar e empresarial nos quatro primeiros meses de aplicação, número que corresponde a um aumento de 14% em relação a igual período (julho-outubro) da safra passada. De acordo com o Ministério da Agricultura, R$ 110 bilhões foram aplicados em custeio; R$ 35 bilhões em concessões das linhas de investimentos; R$ 21 bilhões em operações de comercialização; e R$ 19 bilhões em industrialização.