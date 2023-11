De volta a Porto Alegre, a gaúcha radicada em São Paulo

Filipe Catto

reinventa com originalidade e ousadia as canções imortalizadas na voz de Gal Costa no show Belezas são coisas acesas por dentro, que acontece no Bar Opinião (rua José do Patrocínio, 834) nesta terça-feira, às 23h. Ingressos a partir de R$ 50,00, no Sympla. O espetáculo transita por canções clássicas e pérolas contemporâneas do repertório de Gal, como Sua Estupidez (1971), Vaca Profana (1984), Recanto Escuro (2011) e Jabitacá (2015), que ganham ares rock'n'roll através da performance de Catto e sua banda - formada por Michele Abu (bateria), Fábio Pinczowski (guitarra) e Gabriel Bubu Mayall (baixo). Sucesso pelo País, a turnê foi transformada em disco, lançado na metade deste ano. Após o show, a festa Tieta segue até 5h com as DJs residentes, dentro da proposta de dar espaço à música brasileira de todos os tempos e lugares do Brasil, a partir de uma perspectiva LGBT.

A Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre (Ufcspa), por meio do Núcleo Cultural, recebe em seu Espaço de Artes (rua Sarmento Leite, 245) a exposição

Ygapó - Floresta Encantada de Águas,

da artista Andréa Brächer, com curadoria de Letícia Lau. A visitação é de segundas às sextas, das 10h às 20h, e sábados das 9h às 12h, até o dia 14 de dezembro. A entrada é gratuita. Ygapó - Floresta Encantada de Águas reúne fotografias, com matriz em cianotipia, e um vídeo realizados pela artista Andréa Brächer na região do Baixo Amazonas, em Alter do Chão, no Pará, onde captou mais de mil imagens durante uma imersão fotográfica. Brächer, com suas práticas e pesquisas centradas nos processos históricos, apresenta uma produção que une o histórico e o contemporâneo, ou seja, revisita as práticas analógicas aliadas às práticas digitais, dentro de uma linguagem da fotografia expandida.

DESTAQUES DA PROGRAMAÇÃO DA FEIRA DO LIVRO DE PORTO ALEGRE

 15h | Digressões Clariceanas (Memorial do RS)

 16h | Autógrafos: Casa de Versos, de Pâmela Amaro

 17h | Autógrafos: Agri Doce, de Heitor Bergamini

 18h | De patrono para patrono, há mais de meio século (Memorial do RS)

 18h | Sarau Poesia e Samba (Teatro Carlos Urbim)

 19h30min | Teatro musical Tributo Cazuza Vida (Espaço Petrobras Carlos Urbim)