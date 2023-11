A banda paulista

Terno Rei

volta à Capital para apresentar seu novo EP B-Sides Gêmeos, neste sábado, às 21h, no Opinião (rua José do Patrocínio, 834). Os integrantes Ale Sater, Bruno Paschoal, Greg Maya e Luís Cardoso também performam faixas do último álbum, Gêmeos, além dos seus maiores sucessos. Os ingressos ainda estão disponíveis na plataforma Sympla, a partir de R$ 80,00. B-Sides Gêmeos traz faixas que sobraram ou foram rearranjadas do disco anterior, Gêmeos, desenvolvido durante a pandemia de Covid-19. "Foi uma época de lembrar do passado, reviver algumas coisas, e a galera estava mais sensível também", explica Bruno Paschoal, guitarrista do grupo. Leia a matéria completa de Bruna Tkatch no site do Jornal do Comércio.

Nos grandes espetáculos de rock, a força da música é apenas um dos impactos possíveis. E essa é uma verdade que

Roger Waters

parece compreender com exatidão, como qualquer um que tenha estado na Arena do Grêmio na noite de quarta-feira pôde comprovar. Mais do que um espetáculo para os ouvidos, a apresentação da turnê This is Not a Drill, quarta passagem do ex-Pink Floyd pela cidade, mexeu com olhos, com o senso crítico e com a imaginação de dezenas de milhares de porto-alegrenses. "Se você é daquelas pessoas que adora Pink Floyd, mas não quer saber de política, bem, então 'vaza' e vá para o bar". A mensagem, surgida no telão e nas caixas de som logo antes do começo da apresentação, não deixa margem para dúvidas: estamos diante de um show político e de um artista que faz questão que assim seja. Waters subiu ao palco vestido de médico, carregando uma cadeira de rodas ao som de um arranjo diferente, mas interessante, para o mega clássico Comfortably Numb. Se a escolha deu um ar meio contemplativo ao início do concerto, a explosão viria logo em seguida, com uma versão bombástica de Another Brick in the Wall. Leia a resenha completa de Igor Natusch no site do JC.

Destaques da programação da

Feira do Livro de Porto Alegre

Sexta-feira, 3 de novembro

14h Oficina Profissão Ghostwriter - A arte de escrever para os outros (Espaço Força e Luz)

17h Autógrafos: Carancho, de Rodrigo Tavares

18h Banda Lugarejo - Samba Brasil (Espaço Petrobras Carlos Urbim)

18h30min - Slam Poetas Vivos (CCMQ)

Sábado, 4 de novembro

13h Oficina O conto de Horror na Prática com Irka Barrios (CCMQ)

14h Oficina Processos Criativos, Re-Criativos e Recreativos com Julia Dantas (Memorial do RS)

17h Autógrafos: Conversa na sala, de Martha Medeiros

17h Autógrafos: Meus melhores poemas, de Armindo Trevisan

18h Autógrafos: Meu avô tatanene, de Teresa Cárdenas

Domingo, 5 de novembro

16h Desafios da crítica contemporânea, Regina Dalcastagnè e Ricardo Barberena (Espaço Força e Luz)

18h Autógrafos: Um passo de cada vez, de Iris Figueiredo

19h Autógrafos: Cevando a palavra, de

Demétrio Xavier