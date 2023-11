Fechamento

Auxílio-doença

O INSS alterou regra que trata sobre a prorrogação automática do benefício por incapacidade temporária, o antigo auxílio-doença. A mudança valerá por seis meses, até abril de 2024. Segundo portaria conjunta do instituto e do Ministério da Previdência Social, o segurado que estiver afastado do trabalho recebendo o auxílio poderá ter a prorrogação automática do benefício quantas vezes for necessário, sem precisar passar por perícia médica.

Imóveis

A Caixa Econômica Federal realizará três leilões extrajudiciais de mais de 780 imóveis com descontos de até 95% do valor de avaliação. Entre as ofertas estão casas, apartamentos, terrenos e espaços comerciais com lances iniciais entre R$ 1.640 a quase R$ 2 milhões. De acordo com a Fidalgo Leilões, a maioria dos imóveis foi retomados devido à inadimplência do financiamento e taxas condominiais. A primeira fase do leilão conta com mais de 250 oportunidades em 20 estados e no Distrito Federal. O primeiro leilão aceita lances até o dia 7 de novembro, às 10h.

Vale-refeição

O valor médio no vale-refeição recebido pelos trabalhadores brasileiros dura em média 12 dias no mês. É o que aponta um levantamento feito pela Ticket, marca de vale-refeição e vale-alimentação, a partir da base de clientes que operam com o serviço. Para chegar ao resultado, a Ticket comparou o saldo médio com os dados da Pesquisa Valor da marca, que apontou que o preço médio da refeição completa ofertada nos estabelecimentos é de R$ 46,60.

Comércio exterior

A balança comercial brasileira registrou superávit de US$ 8,959 bilhões em outubro. De acordo com dados divulgados na quarta-feira pela Secretaria de Comércio Exterior (Secex) do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (Mdic), o valor foi alcançado com exportações de US$ 29,484 bilhões e importações de US$ 20,525 bilhões.

Inteligência Artificial

Um grupo de 28 países assinou uma declaração para garantir o desenvolvimento seguro de ferramentas de Inteligência Artificial. O acordo foi firmado durante a 1ª cúpula global sobre os riscos da IA, no Reino Unido, e contou com as assinaturas dos Estados Unidos, China, União Europeia e Brasil. No documento, os países se comprometem a "identificar riscos de segurança da IA, de preocupação compartilhada" e construir uma compreensão científica baseada em evidências sobre esses riscos.