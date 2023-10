Fechamento

Consignado

Os juros do crédito consignado do INSS têm novo teto. O limite da taxa do empréstimo pessoal consignado caiu de 1,91% para 1,84%. No cartão de crédito consignado e no cartão de benefício, a taxa vai de 2,83% para 2,73%. A redução foi aprovada pelo CNPS (Conselho Nacional de Previdência Social) em 11 de outubro. Os novos juros são o limite que bancos e instituição financeira podem cobrar. É possível praticar taxa menor, não maior.

Imposto de Renda

A Receita Federal abre hoje para consulta o lote residual de restituição do Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF) de outubro de 2023. O crédito bancário para 354.509 contribuintes será realizado no dia 31 de outubro, no valor de R$ 643.259.756,29. Do valor total, R$ 427.280.878,46 se referem a contribuintes que têm prioridade.

INSS

O CJF (Conselho da Justiça Federal) liberou R$ 2 bilhões para pagar atrasados do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) a aposentados, pensionistas e demais beneficiários que venceram ações contra o órgão previdenciários e tiveram a quitação dos valores autorizada pelo juiz no mês de setembro. O montante irá quitar as chamadas RPVs (Requisições de Pequeno Valor), que são atrasados de até 60 salários mínimos em 95,5 mil processos, beneficiando 122,7 mil segurados.

Petrobras

O Conselho de Administração da Petrobras aprovou, por maioria, a submissão de proposta de revisão do seu Estatuto Social à Assembleia Geral Extraordinária (AGE), a ser convocada oportunamente. Segundo a estatal, o objetivo da revisão é criar uma reserva de remuneração do capital, entre outros.

Balança comercial

A balança comercial brasileira registrou superávit comercial de US$ 2,403 bilhões na terceira semana de outubro de 2023. De acordo com dados da Secretaria de Comércio Exterior do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), o valor foi alcançado com exportações de US$ 7,598 bilhões e importações de US$ 5,194 bilhões.

Rio de Janeiro

Ao menos 35 ônibus foram incendiados no Rio de Janeiro após a morte de Matheus da Silva Rezende, o Faustão. Apontado como uma das lideranças da maior milícia do Rio, ele foi morto na tarde de ontem em uma ação da Polícia Civil.