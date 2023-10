O acordeonista

Alejandro Brittes

apresentará o premiado álbum (L)ESTE pela primeira vez em Porto Alegre nesta terça-feira, às 20h, no Theatro São Pedro (Praça Mal. Deodoro, S/N). O espetáculo, acompanhado da Orquestra Barroca e Orquestra Folclórica de Chamamé, sob regência de Fernando Cordella, tem entrada franca. O evento contém repertório autoral de Brittes, com arranjos e readaptação para orquestra de câmara barroca, assinados por Cordella, e propõe um crossover musical baseado na pesquisa antropológica e etnomusical A Origem do Chamamé – Uma história para ser contada. Alejandro Brittes é compositor, acordeonista, pesquisador e interprete de música do litoral argentino, com nove discos gravados e 30 anos de atuação na difusão do chamamé pelo mundo.

Beto Bruno, o frontman da banda Cachorro Grande, vai subir ao palco do Opinião (Rua José do Patrocínio, 834), que completa 40 anos, com o projeto

Beto Bruno convida Grandes Estrelas do Rock Gaúcho

nesta quinta-feira, às 22h. O show de abertura é por conta de Lucas Hanke & Cromatismo de Sensações. Os ingressos estão disponíveis na plataforma Sympla, a partir de R$ 60,00. Executando diversos clássicos do rock'n'roll, o vocalista estará acompanhado por diversos músicos renomados da cena local, como Alexandre Móica (Acústicos e Valvulados), Gabriel Boizinho (Cachorro Grande), Maurício Chaise (Locomotores), Carlinhos Carneiro (Bidê ou Balde), Jacques Maciel (Rosa Tattooada) e Daniel Mossman (Pata de Elefante).

O Museu de Arte do Rio Grande do Sul apresenta a exposição

Christina Balbão — Além do silêncio,

que segue em exibição até março de 2024, no 1º andar expositivo do Margs (Praça da Alfândega, s/n), ocupando as Pinacotecas e a Sala Aldo Locatelli. A visitação acontece de terça-feira a domingo, das 10h às 19h, com entrada gratuita. Ao mesmo tempo em que resgata e reavalia a produção artística de Christina Helfensteller Balbão (1917-2007), a mostra é também uma homenagem que assinala e dimensiona a sua destacada atuação como profissional do Margs ao longo dos mais de 50 anos em que esteve trabalhando e envolvida com a instituição. Assim, a exposição traz a público uma inédita apreciação da obra e trajetória da artista, reunindo mais de 130 obras, a maior parte delas até então nunca apresentadas, juntamente a uma ampla e extensa documentação com arquivos apresentados em projeção de fotografias, mesas com documentos e conteúdos biográficos.