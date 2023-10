A partir desta segunda-feira, às 20h, com o show dos suíços do 60miles (foto), Porto Alegre recebe a edição 2023 do

Distrito Jazz Festival,

com programação promovendo uma imersão no melhor do jazz da cena regional e internacional. As atrações subirão, durante os próximos cinco dias, no palco do Grezz (Almirante Barroso, 328), nova casa de Jazz do Quarto Distrito da Capital. Com realização e curadoria do produtor cultural Bruno Melo e de Rafael Rhoden, do Grezz, o evento conta com 13 performances durante os cinco dias, em uma conexão da cena local com a internacional. Além do 60miles, o evento conta com apresentações de Mari Kerber Trio, Tocaia Trio, Gabriel Romano & Equilíbrio Dinâmico, Quarteto Bibi Jazz, Atair, Giovanna Mottini, Marcelo Corsetti e Alfredo Rodriguez (Cuba), além dos DJs Augusto Nesi, Dick Jay, Yasmin Love e Eduardo Osório. Os ingressos, à venda pela plataforma Sympla, custam entre R$ 55,00 e R$ 250,00 - valor de passaporte limitado com desconto, para acesso a todos os dias, recebendo um pôster exclusivo do festival. Confira a programação completa no site do JC.

Porto Alegre recebe, de 16 a 22 de outubro, a exposição

Brumadinho de Braços Abertos,

na Câmara Municipal (Av. Loureiro da Silva, 255), de segunda à sexta-feira, de 9h às 18h. Inspirada em livro homônimo lançado em 2022, a mostra reúne grandes painéis com imagens da cidade mineira, algumas captadas pelo fotógrafo Kadu Niemeyer, também responsável pelas fotos do acervo e das obras de seu avô, Oscar Niemeyer. A entrada é franca. Os 50 painéis da exposição registram a exuberante natureza local, destacam os conjuntos paisagísticos considerados patrimônio histórico, as construções seculares, as manifestações culturais, os espaços para a prática de esportes radicais e a atividade de mineração. O objetivo é impulsionar o turismo na região, após o rompimento da barragem da Mina do Córrego do Feijão, em 2019.

O GNC Cinemas promove,

nesta segunda-feira,

sessões especiais

de cinema

para crianças e adolescentes, na faixa de 6 a 15 anos, em situação de vulnerabilidade. A partir das 10h, quase 3 mil crianças e adolescentes do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina poderão assistir ao filme Elementos, além de receber alimentação e transporte. A ação comemorativa ao Dia das Crianças busca proporcionar aos estudantes momentos de diversão entre amigos e também ao lado dos professores. O filme Elementos, da Disney e Pixar, foi escolhido por mostrar que as diferenças tornam as pessoas únicas e como lidar melhor com o que é diferente e olhar para além das aparências. No Rio Grande do Sul os cinemas participantes são GNC Praia de Belas e GNC Iguatemi, em Porto Alegre, e GNC Caxias, na Serra.