Unidos pela celebração ao álbum Pra Viajar no Cosmos não Precisa Gasolina,

Nei Lisboa e

Augusto Licks

estarão no Teatro do CHC Santa Casa (avenida Independência, 75) neste domingo, às 18h. Ingressos no Sympla a partir de R$ 100,00. O álbum Pra Viajar no Cosmos não Precisa Gasolina surgiu no contexto da ditadura militar no Brasil e completa 40 anos neste ano. Foi o primeiro álbum da carreira de Nei Lisboa, que veio a tornar-se um dos mais reconhecidos compositores gaúchos, e foi tema de reportagem cultural do Jornal do Comércio, publicada em abril deste ano e assinada por Daniel Sanes. No espetáculo, além do repertório do antigo álbum, Nei e Augusto apresentarão parcerias nunca gravadas, ao lado de Paulinho Supekóvia (guitarra), Giovani Berti (percussão) e Luiz Mauro Filho (teclados).

O desenhista e roteirista de quadrinhos norte-americano

Keith Giffen

morreu na última segunda-feira, vítima de um derrame. Sua morte foi confirmada no Facebook, em uma postagem feita por familiares nesta quinta-feira. Bem-humorada, a nota dizia que Giffen faria "qualquer coisa" para faltar à New York Comic Con, evento que acontece entre 12 e 15 de outubro. Em sua carreira, Giffen assinou grandes marcos dos quadrinhos como a série Legião dos Super-Heróis, da DC Comics, que ele ilustrou entre os anos 1980 e 1990, e a criação de personagens como Besouro Azul, que ganhou filme recente com Bruna Marquezine, e Lobo, um mercenário espacial, junto com Roger Slifer. Em 1987, ele participou da criação da série Liga da Justiça Internacional, em parceria com J. M. DeMatteis e Kevin Maguire. Antes disso, ainda nos anos 1970, Giffen havia trabalhado na Marvel, introduzindo o personagem Rocket Racoon em Marvel Preview - o personagem depois ficaria ainda mais conhecido na franquia de filmes Os Guardiões de Galáxia.

Referência entre o público infantil por promover valores como educação, inclusão e respeito à natureza, o

Mundo Bita

trará a Porto Alegre o seu novo espetáculo, Vamos Cultivar Amizades. O show vai ocorrer no Auditório Araújo Vianna (avenida Osvaldo Aranha, 685), neste domingo, às 14h30min. Ingressos no Sympla, a partir de R$ 55,00. Com o intuito de reforçar a importância da amizade na formação das crianças e de incentivar a empatia entre pequenos e pequenas, a apresentação fará uma jornada pela obra do Mundo Bita, misturando hits com os seus sucessos mais recentes. O Mundo Bita ganhou vida há 12 anos, em Recife, nos estúdios da Mr. Plot. A princípio, Bita seria o protagonista de um livro digital, mas a virada ocorreu quando o personagem foi transportado para o audiovisual. Os vídeos abordam, com leveza, cor e muita música, assuntos que contribuem para a formação saudável e solidária das crianças.