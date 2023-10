Fechamento

Poupança

Pelo terceiro mês seguido, o saldo da aplicação na caderneta de poupança voltou a cair com o registro de mais saques do que depósitos no mês passado. Em setembro, as saídas superaram as entradas em R$ 5,83 bilhões, de acordo com relatório divulgado pelo Banco Central (BC).

Crédito

A demanda por crédito voltou a apresentar queda de dois dígitos. Em julho, a procura por financiamento no Brasil caiu 10% em relação a igual mês de 2022. Segundo a Neurotech, trata-se do sétimo mês consecutivo de retração. Contudo, na comparação mensal, o Índice Neurotech de Demanda por Crédito (INDC) subiu 1,0%, depois de ceder 8% em junho. O recuo apurado no sétimo mês deste ano em relação a julho de 2022 foi puxado pelo segmento de bancos e financeiras, que apresentou declínio de 22% no período.

Valores a Receber

Os brasileiros não sacaram R$ 7,41 bilhões em recursos esquecidos no sistema financeiro até o fim de agosto, divulgou o Banco Central (BC). Até agora, o Sistema de Valores a Receber (SVR) devolveu R$ 4,87 bilhões, de um total de R$ 12,28 bilhões postos à disposição pelas instituições financeiras.

Livraria Saraiva

A Justiça de São Paulo decretou a falência da rede de livrarias Saraiva. O pedido foi feito pela própria empresa, que já teve a maior rede de livrarias do país, em meio ao processo de recuperação judicial, por causa de uma dívida de R$ 675 milhões. A Saraiva decretou autofalência, e foi atendida na sexta-feira pela 2ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais da Capital.

Veículos

A Anfavea, entidade que representa as montadoras, revisou as projeções para o desempenho do setor neste ano, passando a prever agora uma estagnação - alta de apenas 0,1% - na produção de veículos. A estimativa anterior, feita no início do ano, era de crescimento de 2,2%.

Mérito Farroupilha

Cerca de 1,5 mil agricultores familiares, lideranças sindicais e autoridades acompanharam a diretoria da Federação dos Trabalhadores na Agricultura no Rio Grande do Sul (Fetag/RS) receber a Medalha do Mérito Farroupilha, maior honraria concedida pela Assembleia Legislativa do Estado. Por iniciativa do deputado Elton Weber (PSB), a distinção homenageou os 60 anos da Fetag e ocorreu durante o dia de comemorações promovido pela federação no Parque da Expoagro Afubra, em Rio Pardo.