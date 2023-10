Baterista que atingiu a fama pilotando as baquetas dos Ramones,

Marky Ramone

retorna a Porto Alegre depois de sete anos, para passar a limpo o repertório da histórica banda punk de Nova York (EUA). O projeto Marky Ramone's Blitzkrieg estará no palco do Opinião (rua José do Patrocínio, 834) nesta terça-feira, às 22h, empilhando sucessos como I Wanna Be Sedated, Pet Sematary, I Believe in Miracles, Blitzkrieg Bop e dezenas de outros. Ingressos, a partir de R$ 160,00 no Sympla. Um dos mais longevos integrantes dos Ramones, o baterista Marky Ramone completou recentemente 71 anos de idade e tem passagens por outras bandas notáveis, como o hard rock do Dust e o punk de Richard Hell & The Voidoids e do Misfits. O seu primeiro disco com o lendário grupo norte-americano Ramones foi o clássico Road to Ruin, lançado em 1978. Ao todo, o baterista gravou 12 álbuns em duas passagens pelo grupo, e foi parte do quarteto até o encerramento das atividades, em 1996.

A Editora Essência do Saber lança nesta segunda-feira, a partir das 18h, o livro

Então Eu

Fiz Sessenta Anos,

de Eduardo Krause, em sessão de autógrafos no Foyer Nobre do Theatro São Pedro (Praça Mal. Deodoro, S/N). A obra do atual presidente do Conselho Curador da Fundação Theatro São Pedro apresenta crônicas que vão do retrato histórico a situações intimistas, através de narrativas curtas, nas quais o autor discorre, em estilo leve e coloquial, sobre fatos e personagens pitorescos. Destacam-se episódios com Mário Quintana, Eva Sopher, Vinícius de Moraes, Carlos Páez Vilaró e Dr. Ivo Nesralla, além de reflexões de um pai sobre a natureza humana e vivências políticas e jurídicas. Então Eu Fiz Sessenta Anos marca o retorno de Krause à crônica, duas décadas após a estreia com a A Vaca Nua, obra vencedora do Prêmio Açorianos 2000.

De 09 a 30 de outubro, a Sala Redenção (Rua Eng. Luiz Englert, 333) recebe o Panorama Estadual da

VI Mostra Sesc

de Cinema.

A programação exibe dezessete produções gaúchas recentes, em sessões com entrada franca e abertas à comunidade em geral. A seleção dos filmes levou em conta aspectos técnicos e narrativos, além de elementos sociais, diversidade de linguagens e representatividade de gênero, raça, cor e territórios. Entre as produções, quatorze são curtas ou médias, que estão agrupados em três sessões diferentes, intituladas Memórias, Relatos e Sensações. A programação também exibe os longas Céu Aberto (2022), O Acidente (2022) e Um Certo Cinema Gaúcho de Porto Alegre (2023, foto). Este último filme conta com uma exibição comentada, com a participação do diretor Boca Migotto, no dia 20 de outubro, sexta-feira, às 16h. Confira a programação completa nos sites da Sala Redenção e do JC.