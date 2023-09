Fechamento

ZPE de Rio Grande

Em reunião com o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, o deputado federal Alexandre Lindenmeyer (PT-RS) defendeu a retomada da Zona de Processamento de Exportação (ZPE) de Rio Grande, extinta em 2011. O foco do encontro foi o fortalecimento das ZPEs no país no sentido de ampliar a atração investimentos e induzir desenvolvimento.

Portos

De janeiro a agosto de 2023, o setor portuário no Rio Grande do Sul cresceu 10,12% na comparação com o mesmo período do ano passado. Nas três unidades administradas pela Portos RS, a movimentação positiva (17,72%) de contêineres nestes oito meses somou 402.505 unidades. Neste acumulado, circularam 2.474 embarcações, sendo 2.020 delas com destino ao Porto de Rio Grande. A unidade de Pelotas recebeu pelo Canal São Gonçalo 356 barcaças e no Porto de Porto Alegre atracaram 98 navios mercantes.

Saúde

Estudo da Organização Mundial da Saúde (OMS) apontou que o índice de adultos com hipertensão arterial no Brasil é de 45% da população. O percentual é bem superior à média mundial, que aponta um a cada três adultos com a doença. Em 2019, quando os dados da pesquisa foram coletados, 381 mil brasileiros morreram por doenças cardiovasculares e 54% deles tinham quadros de pressão alta.

Imigrantes

Portaria publicada pelo governo brasileiro abriu caminho para a regularização de cidadãos dos Estados-membros da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa que já estejam em território nacional, permitindo que eles requisitem uma autorização de residência "independentemente da condição migratória" de ingresso no Brasil.

Asteroide

A primeira amostra de asteroide coletada no espaço pela Nasa chegará à Terra no domingo. O pouso será acompanhado de perto pela agência, com cobertura ao vivo, a partir das 11h, pelo horário de Brasília, e irá ao ar pela TV Nasa, no aplicativo e no site da agência.

Fura-teto

Ao menos 1.534 magistrados de Tribunais Regionais Federais da 1ª à 5ª região receberam remunerações acima do teto constitucional no primeiro semestre deste ano, aponta estudo da Transparência Brasil. Para 44% dos juízes federais, isso ocorreu em mais de um mês.