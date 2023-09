O palco do Theatro São Pedro (Praça Marechal Deodoro, s/n) recebe no sábado, às 20h, e no domingo, às 18h, o espetáculo

Cirquin,

do Grupo Tholl.

A apresentação traz danças, acrobacias, técnicas circenses e muitos romances numa montagem inspirada no teatro mambembe. Ingressos no site e na bilheteria do Teatro, com valores a partir de R$ 50,00. Segundo o diretor João Bachilli, Cirquin é um espetáculo sobre o amor em diferentes sentidos. No enredo, uma trupe familiar liderada pelo patriarca chega a um determinado local para subir à lona. É nesse ambiente onírico que o amor será protagonista, e a bailarina terá que decidir quem, entre os quatro pretendentes, ganhará o seu coração. A escolha não será só dela, já que a interatividade com o público é uma das marcas do espetáculo, e caberá ao público a escolha do vencedor.

Comandado por um dos grandes nomes do rock nacional,

Lobão & The Vanishing Volcanoes

retorna a Porto Alegre neste sábado, às 20h, no Salão de Atos da Pucrs (avenida Ipiranga, 6.681). Em formato power trio (segundo o cantor e compositor, expressão mais possante e arrojada do rock 'n' roll), a apresentação trará uma seleção de clássicos do rock brasileiro, tanto saídas de álbuns do próprio Lobão (como Vida Bandida, Vida Louca Vida, Rádio Blá, Essa Noite Não) quanto de sucessos de vários autores dos anos 1980 (Lanterna do Afogados, Toda Forma de Poder, Dias de Luta, Geração Coca Cola etc). A abertura será dos gaúchos Kiko Prata & Os Reluzentes. Ingressos (a partir de R$ 115,00) seguem à venda pelo site Minha Entrada.

Comemorado na quarta-feira, 20 de setembro, o

Dia do Baterista

presta honras a um instrumento essencial em qualquer banda contemporânea, independentemente do estilo. Em matéria do Jornal do Comércio, bateristas ligados ao rock gaúcho falam sobre a relação com o instrumento. O baterista da Acústicos & Valvulados, Paulo James, diz que é da escola do "menos é mais". "A função é buscar o andamento certeiro e temperar com algum groove, fazendo a cama para que as guitarras e o vocal tenham liberdade para viajar", destaca. Por outro lado, quando se fala em baterista mulher, a precursora no comando das baquetas no Rio Grande do Sul é a musicista Biba Meira (foto). "Adoro som de tambores e percussivo, seja de sucata, agogô ou chocalhos", conta. Biba começou a tocar nos anos 1980 nas bandas Urubu Rei e De Falla e era a única mulher na função. Professora de música e bateria há pelo menos 30 anos, ela fundou em Porto Alegre As Batucas, coletivo e primeiro grupo de percussão e bateria formado exclusivamente por mulheres. Leia a reportagem completa de Luciane Medeiros no site do JC.