Fecha 21/0

Enchentes

A Defesa Civil do Rio Grande do Sul confirmou mais uma morte em decorrência das fortes chuvas e enchentes que atingem o Estado nos últimos dias. A vítima encontrada na terça-feira, uma mulher localizada por mergulhadores do Corpo de Bombeiros Militar no município de São Valentim do Sul, constava na lista de desaparecidos.

123milhas

O Tribunal de Justiça de Minas Gerais suspendeu pedido de recuperação judicial da 123milhas. A empresa entrou com o pedido no final de agosto na 1ª Vara Empresarial de Belo Horizonte. Na ocasião, pediu a suspensão pelo prazo de 180 dias de ações de credores e consumidores que tenham ido à Justiça após a interrupção de serviços. As dívidas da plataforma de turismo chegam a R$ 2,37 bilhões. O pedido de suspensão foi do Banco do Brasil, com R$ 97,1 milhões a receber.

INSS consignado

O ministro da Previdência, Carlos Lupi, defendeu que o teto para juros do empréstimo consignado do INSS acompanhe a redução da taxa Selic. A intenção é fixar a taxa como referência para, cada vez que o Banco Central diminuir os juros, seja acompanhada a mesma proporcionalidade no sistema de consignado. No dia 21 de agosto, entrou em vigor o novo teto para juros do empréstimo consignado do INSS, de 1,91% ao mês.

Leite em pó

Os agricultores familiares já podem indicar a intenção de venda de leite em pó para o governo federal. A Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), por meio das superintendências do Rio Grande do Sul, Paraná e de Santa Catarina, lançou as Chamadas Públicas para aquisição de 2,1 mil toneladas do produto. Ao todo são três avisos publicados no site da estatal, cada um referente à aquisição de cada estado.

Dia da Limpeza

Voluntários em diversos municípios brasileiros farão neste sábado mutirões para retirar lixo das ruas e outros espaços públicos. A mobilização marca o Dia Mundial da Limpeza, criado em 2018, que ocorre em 197 países e territórios. No Brasil, é esperada a participação de 500 mil voluntários em mais de 2 mil ações em 1,2 mil municípios.

Cartilha anti-assédio

Depois de ser palco de episódios de assédio sexual e discriminação, a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo organizou uma cartilha comportamental que define a conduta adequada no ambiente de trabalho. Uma dessas recomendações é que beijos e abraços sejam evitados.