Nesta sexta-feira, às 20h, o cantor e compositor

Thiago Ramil,

ao lado de Dona Conceição, leva Sereno Canto para o palco do Theatro São Pedro (Praça Mal. Deodoro, S/N). O evento, que celebra o lançamento do podcast de mesmo nome, mescla música com contos, histórias e temas folclóricos, valorizando o ato de embalar, cantarolar e criar universos ao preparar a si mesmos e aos outros para o sono. A atividade, que tem como intuito provocar relaxamento e contemplação, é livre para todos os públicos, com indicação para a infância e juventude. A entrada é franca, mediante retirada de ingressos na recepção do Multipalco ou, no dia do espetáculo, na bilheteria do Theatro São Pedro. Disponível em www.serenocanto.com.br, o podcast Sereno Canto apresenta sete episódios que tratam da serenidade que ambienta o momento do sono, além de um álbum visual e um livro digital. No palco, Ramil e Conceição, com a participação da violinista Clarissa Ferreira, interpretam as composições criadas para o podcast, com a presença dos convidados da série.

Idealizado pela Secretaria de Estado da Cultura (Sedac), por meio do Instituto Estadual de Cinema (Iecine), o projeto

Primavera Gaúcha

inicia nesta quinta-feira e segue até o dia 13 de outubro com uma ampla mostra de filmes produzidos no Rio Grande do Sul. Com sessões às 19h, na Cinemateca Paulo Amorim da CCMQ (Rua dos Andradas, 736), o programa é composto por vinte longas-metragens, selecionados pela Associação de Críticos de Cinema do RS (ACCIRS), abordando questões históricas, temáticas, de gênero e trajetórias premiadas. A entrada é franca para todas as sessões. Entre os filmes selecionados estão Anahy de las Misiones (Sérgio Silva), O Homem que Copiava (Jorge Furtado), O Cárcere e a Rua (Liliana Sulzbach), Antes que o Mundo Acabe (Ana Azevedo) e O Caso do Homem Errado (Camila Moraes), entre outros. Confira a programação da mostra no site do JC.

O concerto internacional de pianos

Amal Piano Duo,

reunindo os instrumentistas Yaron Kohlberg e Bishara Haroni, é atração no Salão de Atos da Pucrs (avenida Ipiranga, 6.681) nesta quinta-feira, às 21h. Formado por um israelense (Yaron) e um palestino (Bishara), o duo traz não apenas uma combinação de música clássica e world music, mas também uma mensagem de paz e amizade em tempos de conflito. Ingressos no site Guichê Web ou no Prédio 5 da Pucrs, a partir de R$ 150,00. A proposta agregadora da dupla se faz presente já na escolha do nome (Amal, em árabe, significa esperança), e o espetáculo tem sido recebido com sucesso em palcos de países como Noruega, Suíça, EUA, Japão, China e Alemanha. Os dois têm no currículo também uma apresentação para o Papa, no Vaticano.