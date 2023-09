Fechamento

Uber

A 4ª Vara do Trabalho de São Paulo condenou a Uber do Brasil ao pagamento de multa de R$ 1 bilhão por danos morais coletivos e obrigou a empresa a registrar entre 500 mil e 774 mil profissionais prestadores de serviços pela plataforma. A decisão foi tomada nesta quinta-feira pelo juiz Mauricio Pereira Simões em ação civil proposta pelo Ministério Público de Trabalho de São Paulo em atendimento a denúncias feitas pela Amaa (Associação dos Motoristas Autônomos de Aplicativos). Em nota, a empresa afirmou que irá recorrer da decisão e que há mais de 6.000 sentenças favoráveis em varas e tribunais de Justiça de todo o País.

Calçados

Entre janeiro e agosto, as importações de calçados aceleraram. Somente em agosto, entraram no Brasil 2,26 milhões de pares, pelos quais foram pagos US$ 42,75 milhões, incremento de 62% em volume e de 42% em receita no comparativo com o mesmo mês de 2022. Os dados são da Associação Brasileira das Indústrias de Calçados (Abicalçados).

Inflação

O peso da inflação para as famílias de renda domiciliar muito baixa (menor que R$ 2.015) foi 0,13%, abaixo do 0,23% medido pelo IPCA, considerado a inflação oficial do país e calculado IBGE. Já para as famílias de renda média alta (entre R$ 10.075 e R$ 20.151) a inflação em agosto foi 0,32%.

PPA estadual

A Comissão de Finanças da Assembleia Legislativa aprovou o parecer favorável do relator e líder do governo, deputado Frederico Antunes (PP), ao projeto do Plano Plurianual para o quadriênio 2024-2027. A matéria segue agora para apreciação e votação em plenário.

Desenrola

A segunda fase do Programa Desenrola, que prevê a renegociação de dívidas de até R$ 5 mil com descontos, teve a adesão voluntária de 924 credores.

Lei orçamentária

A base do governo gaúcho na Assembleia Legislativa deve protocolar nesta sexta-feira o projeto da Lei Orçamentária 2024, que prevê as receitas e dispõe sobre as despesas do Estado para o ano.

Shein

O governo autorizou a inclusão da Shein ao Remessa Conforme, programa da Receita Federal que prevê isenção de imposto de importação em compras internacionais de até US$ 50.