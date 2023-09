Neste sábado, às 21h, o cantor e compositor

Rubel

sobe no palco do Auditório Araújo Vianna (avenida Osvaldo Aranha, 876) para apresentar a turnê do seu trabalho de estúdio mais recente, As Palavras Vol. 1 & 2. Com as suas letras inspiradas na literatura e no cancioneiro regional, o registro reúne 20 faixas e faz uma fusão de gêneros como funk, forró, pagode, samba, hip hop e MPB, propondo um diálogo entre a tradição e a modernidade. Toda Beleza, Grão de Areia e As Palavras são alguns dos destaques do álbum, que estarão presentes no show, ao lado dos melhores momentos dos seus outros dois discos, os aclamados Pearl (2015) e Casas (2018). Os ingressos estão à venda no Sympla, no valor de R$ 60,00.

Neste sábado, às 17h, a Casa da Ospa (Borges de Medeiros, 1.501) recebe o concerto O Pássaro de Fogo, homenageando uma grande obra de Stravinsky. O espetáculo vai estar sob regência da italiana Teresa Satalino. Para executar uma obra de Carl Maria von Weber, a

Orquestra Sinfônica de Porto Alegre

recebe a francesa Sophie Dervaux, referência internacional do fagote. Outra peça, de Richard Strauss, reunirá sobre o palco, como solistas, a fagotista da Ospa Ange Bazzani e a clarinetista Ariane Rovesse. Os ingressos estão disponíveis na Sympla, no valor inicial de R$ 10,00. Também está prevista a transmissão ao vivo da performance pelo YouTube da Ospa. Antes, às 16h, Bazzani fala sobre as obras inclusas no programa, dentro da série Notas de Concerto.

Um dos youtubers mais populares do Brasil,

Gato Galáctico

vai retornar ao Auditório Araújo Vianna (avenida Osvaldo Aranha, 685) neste domingo, às 15h, com seu Gato Galáctico Space Show. O espetáculo mescla projeções, músicas e diversos momentos de interação com a plateia, evocando uma mensagem positiva sobre a importância de sonhar e criar coisas novas. Com mais de 17 milhões inscritos no seu canal, Ronaldo Souza - o artista gaúcho por trás do pseudônimo Gato Galáctico - vai transportar a plateia para um universo cheio de fantasia e de criatividade. A bordo de sua aeronave, as crianças e os adolescentes vão embarcar em uma viagem pelo espaço, em que conhecerão os planetas mais divertidos da nossa galáxia, criando memórias inesquecíveis junto com as suas famílias. Não vão faltar os personagens Cueio, Pudim e Desnecessauro, bastante queridos pelos fãs.