Fechamento

Inadimplência

Levantamento realizado pela Serasa Experian, que considerou as 27 unidades federativas do país, revelou que, em julho deste ano, 28% dos produtores rurais brasileiros estavam inadimplentes. A idade é um fator determinante sobre a negativação no campo. Os dados mostram que os trabalhadores rurais que têm mais de 60 anos têm menor inadimplência, enquanto aqueles que têm entre 18 e 25 anos marcaram níveis mais altos.

Agricultura 1

A Comissão de Agricultura e Reforma Agrária (CRA) do Senado aprovou ontem o projeto de lei 7/2022, que anistia dívidas de crédito rural de produtores familiares de Estados que registraram estiagem prolongada ou excesso de chuvas no período de 2021 a 2023. A medida será válida apenas para municípios que declararam situação de emergência e calamidade pública reconhecida, o que levou à perda da safra por estes agricultores.

Agricultura 2

Agora, o projeto vai tramitar na Comissão de Assuntos Econômicos, em caráter terminativo, ou seja, sem necessidade de aprovação pelo plenário da Casa. A anistia já inclui os produtores afetados pelos ciclones extratropicais neste ano no Rio Grande do Sul. Produtores rurais que dispõem de seguro rural ou Programa de Garantia da Atividade Agropecuária (Proagro) não serão enquadrados na medida.

Contas públicas

As contas do governo central tiveram déficit primário de R$ 25,7 bilhões em agosto deste ano, segundo estimativa divulgada pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea). No acumulado deste ano, o déficit chega a R$ 102,9 bilhões. No mesmo período do ano passado, o governo central acumulava superávit R$ 26,3 bilhões.

Internacionalização

Segundo o levantamento "Trajetórias FDC de Internacionalização das Empresas Brasileiras", 45,1% das empresas brasileiras internacionais aumentaram os investimentos no exterior; 38,2% mantiveram no mesmo patamar; e 16,8% reduziram. A maior parte das empresas ouvidas (56,9%) disse que aumentou os investimentos no Brasil; 38,2%, que mantiveram no mesmo patamar; e 12,1%, que reduziram.

Motocicletas

A indústria de motos teve em agosto a maior produção de um mês em uma década. No mês passado, foram produzidas 164 mil motocicletas, maior volume mensal desde agosto de 2013, segundo a Abraciclo, associação nacional do setor.