Previsão do tempo

Rio Grande do Sul

Ar polar ingressa pelo Oeste na medida em que no oceano na altura do Estado um ciclone extratropical se afasta para alto mar. A circulação de umidade associada ao ciclone ainda provoca pancadas de chuva na faixa Leste com alguns eventos passageiros de forte intensidade. O vento poderá ficar persistente com rajadas moderadas a fortes. Na Metade Oeste o dia terá céu claro, tempo firme e frio intenso no começo da manhã com marcas abaixo de 4°C. Não se afasta geada isolada. A tarde será de predomínio de sol na maioria das áreas.

Porto Alegre

O tempo seguirá instável com variação de nuvens e pancadas de chuva por conta do ciclone no mar. Aberturas de sol podem ocorrer, porém o tempo não firma. Entre a sexta e o domingo o tempo fica aberto com predomínio de sol e enorme amplitude térmica na Capital.