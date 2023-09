Aclamado média-metragem do cineasta Pedro Almodóvar (Mães Paralelas, Tudo Sobre Minha Mãe),

Estranha Forma de Vida

chega nesta quinta-feira aos cinemas. A exibição do filme, que causou sensação na edição deste ano do Festival de Cannes, será seguida de uma entrevista exclusiva gravada com Almodóvar, disponível exclusivamente nos cinemas. Depois de 25 anos separados, o rancheiro Silva (Pedro Pascal) cavalga pelo deserto para visitar seu velho amigo Jake (Ethan Hawke), o xerife de Bitter Creek. O que vem a seguir é uma tarde de intimidade compartilhada, reconciliação e lembranças. No entanto, no dia seguinte, a revelação da conexão dos dois homens com um crime local sugere que há mais no encontro deles do que apenas uma viagem pela estrada da memória.

A partir desta quinta-feira, e até o próximo dia 20, a cidade de Porto Alegre recebe a 12ª edição da

Mostra Ecofalante de Cinema,

considerada o mais importante evento audiovisual da América do Sul dedicado às temáticas socioambientais. Com exibições na Cinemateca Capitólio, a programação totalmente gratuita conta com 18 filmes, incluindo obras premiadas em festivais nacionais e internacionais. Na abertura, será exibido o filme A Invenção do Outro, de Bruno Jorge, último vencedor do Festival de Cinema de Brasília e que obteve os prêmios de júri e de público na 12ª Mostra Ecofalante, realizada em São Paulo no mês de junho. Entre os destaques, Escute: A Terra foi Rasgada, de Cassandra Mello e Fred Rahal, que retrata uma aliança histórica entre três povos indígenas pela defesa de seus territórios, e O Sonho Americano e Outros Contos de Fadas, dirigido pela sobrinha-neta de Walt Disney e herdeira da The Walt Disney Company, Abigail Disney. A programação completa da Mostra Ecofalante em Porto Alegre poderá ser acessada no site ecofalante.org.br/programacao.

Conhecido por trabalhos como Carrossel (2012, foto), Chiquititas (2013) e Cúmplices de um Resgate (2015), o diretor de televisão

Luiz Antônio Piá

morreu na terça-feira, aos 81 anos. A morte, confirmada por familiares nesta quarta-feira, teve como causa uma sepse, após infecção na cicatriz de uma cirurgia no fêmur. Luiz Antônio Tupinambá Teixeira Braga estreou na Globo em 1979, no seriado Plantão de Polícia. Depois, ele dirigiu as minisséries Lampião e Maria Bonita (1982) e Bandidos da Falange (1983) e as novelas Eu Prometo (1983) e Partido Alto (1984) na emissora. No final da década de 1990, o diretor foi para a Record, onde dirigiu a novela Estrela de Fogo (1998) e as minisséries O Desafio de Elias (1997) e Do Fundo do Coração (1998). Posteriormente, Piá foi para o SBT, onde fez seus trabalhos mais recentes e de maior sucesso - entre eles, a novela Esmeralda (2004).