A turnê nacional do live show

Patrulha Canina -

O Musical,

com os cachorros mais amados da Nickelodeon, chega em Porto Alegre neste domingo, no Salão de Atos da Pucrs (avenida Ipiranga, 6.681). A sessão das 15h está com ingressos esgotados, mas uma apresentação extra foi confirmada para as 18h, com entradas a partir de R$ 25,00 no Sympla. Através de um enredo único e de músicas animadas, a Patrulha Canina, sob o comando do Ryder, compartilha lições importantes para todas as idades sobre cidadania, habilidades sociais e solução de problemas, à medida que realizam vários salvamentos durante a corrida, até a linha de chegada. Trata-se de um espetáculo interativo, ao vivo, que encoraja a plateia a se envolver, através de chamadas e respostas com o público, ao dançar o 'Pup Pup Boogie' (Dancinha dos Filhotes) e ajudar os filhotes a resgatar a Prefeita Goodway a ganhar a corrida.

O espetáculo teatral

Comédias dessa (e da outra) vida,

da Cia Hariboll de Teatro, terá sessões no sábado e no domingo, às 20h, no Teatro Nilton Filho (rua Grão Pará, 179). Ingressos antecipados disponíveis no site Sympla. No local, também haverá venda nos dias das apresentações. A comédia é composta por quatro esquetes e stand up, abordando a espiritualidade em situações divertidas e inusitadas, provocando gargalhadas e reflexões acerca da fragilidade da vida e da natureza humana.

O single A Estrada da Vida, do cantor e compositor

Miguel Veleda,

chega às plataformas digitais de streaming nesta sexta-feira com um forte propósito: sensibilizar e incentivar os fãs e os apreciadores à doação de sangue de forma regular. Ao longo do dia de lançamento, será realizado um mutirão de doação: quem desejar participar e se engajar na campanha, basta se dispor a doar sangue e postar alguma imagem captada durante o processo de doação marcando a publicação nas redes sociais com a hashtag #aestradadavidaeagora (a estrada da vida é agora). O músico ainda programou para o lançamento do single um vídeo com uma campanha que tem como chamada Doe sangue. A estrada da vida é agora, disponível nas redes sociais do artista. O single é uma das 14 faixas que fará parte do álbum Águas, com previsão de lançamento em 2024. Águas é também um projeto que realiza ações de conscientização ambiental em parceria com instituições ambientais como o Lixo Zero Poa, o Green Thinking Project e a Cooperativa de Catadores da Padre Cacique.