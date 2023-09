fechamento

Eletrobras

O Tribunal Superior do Trabalho (TST) suspendeu os desligamentos de todos os empregados da Eletrobras que aderiram ao Plano de Demissão Voluntária (PDV 2023), cuja homologação ainda não tenha sido efetivada. A companhia afirma que está adotando as providências para o cumprimento da decisão, suspendendo as rescisões dos contratos de trabalho realizadas em 31 de agosto quenão haviam sido homologadas, e comunicando os empregados para retorno às atividades.

Indústria

O mês de agosto apontou queda de 17,7% na intenção da indústria nacional em lançar produtos, de acordo com o Índice GS1 Brasil de Atividade Industrial de julho - calculado pela Associação Brasileira de Automação-GS1 Brasil. Mesmo assim, para o acumulado de 12 meses houve crescimento de 35,4%, influência do comportamento confiante da indústria na renovação de seu portifólio e reflexo da contribuição dos MEIs.

Veículos

As vendas de veículos novos caíram 0,41% em agosto, na comparação com o mesmo mês de 2022, segundo a Fenabrave, associação que reúne as concessionárias. Entre carros de passeio, utilitários leves, caminhões e ônibus, 207.717 unidades foram vendidas no mês passado, quase mil a menos do que em agosto do ano anterior (208.577). Na comparação com julho, quando foram emplacadas 225.597 unidades, as vendas caíram 7,93%.

Conab

A Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) foi homenageada ontem durante sessão especial do Senado Federal. A solenidade destacou os principais resultados alcançados pela estatal ao longo dos seus 33 anos e trouxe temas como os desafios enfrentados atualmente e os projetos para os próximos anos.

Artesanato

Em sua 40ª edição, a Exposição de Artesanato do Rio Grande do Sul (Expoargs) comercializou 25.921 peças, que somaram R$ 1.592.609,13. A maior feira gaúcha do setor, que ocorreu durante a 46ª Expointer, contou com a participação de 196 artesãos expositores em 118 estandes.

Bolsonaro

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) será internado na próxima segunda-feira para a realização de três cirurgias: reconstituição das alças intestinais, correção de hérnia de hiato e correção de desvio de septo nasal. Os procedimentos serão feitos no hospital Vila Nova Star, em São Paulo.