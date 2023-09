O Museu do Trabalho (Rua dos Andradas, 230) recebe, até o dia 15 de outubro, a exposição

Ecos,

da artista visual Caroline Veilson. Utilizando técnicas como gravura e desenho, a artista nos conduz por um universo de experimentações que incluem a produção de papel artesanal, a colagem, a costura e o bordado como meios de expressão. Com trabalhos que abrangem o período de 2019 a 2023, ela nos convida a refletir sobre a relação entre objetos e memórias, e sobre sua própria relação íntima com objetos que carregam consigo as memórias de terceiros. Somos convidados a explorar essas camadas de significado, onde cada objeto é um fragmento do tempo que foi reinterpretado sob a perspectiva da artista, verdadeiras testemunhas silenciosas das vidas que os tocaram. Com entrada franca, a visitação acontece de terça a sábado, das 13h30min às 18h.

O Instituto Estadual de Cinema (Iecine RS) e a Cinemateca Paulo Amorim, instituições da Secretaria de Estado da Cultura (Sedac), apresentam uma programação especial com os filmes gaúchos exibidos no 51º Festival de Cinema de Gramado. A mostra

Gaúchos em Gramado

terá sessões de 5 a 10 de setembro, sempre às 19h, na Casa de Cultura Mario Quintana (Rua dos Andradas, 736) com entrada franca mediante capacidade da sala. A mostra vai abrir com Hamlet, de Zeca Brito, vencedor dos prêmios Iecine/Sedac de Melhor Filme e outros quatro Kikitos. O diretor e parte da equipe estarão presentes para uma conversa com o público. Os longas seguem em cartaz até o dia 8 de setembro - a exceção é O Acidente, de Bruno Carboni, que está em cartaz na programação regular da Cinemateca Paulo Amorim. Os curtas serão exibidos nos dias 9 e 10 de setembro, sábado e domingo.

Famoso por emprestar a voz aos hits da banda Smash Mouth, o vocalista

Steve Harwell

morreu nesta segunda-feira, de insuficiência hepática. O artista estava em sua casa, em Idaho, onde recebia cuidados paliativos, acompanhado pela família. A informação foi confirmada por Robert Haye, empresário do grupo. O Smash Mouth publicou uma homenagem a Steve através do Instagram, elogiando seu "foco inabalável" e "determinação apaixonada em atingir as alturas do estrelato pop". Com Steve como um dos membros fundadores, o Smash Mouth vendeu mais de 10 milhões de álbuns em todo o mundo. No Brasil, um de seus maiores sucessos é All Star, incluída na trilha sonora do filme Shrek. Harwell lutou durante anos contra o alcoolismo e foi diagnosticado com cardiomiopatia em 2013. Mais tarde, ele também seria diagnosticado com uma condição neurológica que acabou por afetar sua memória e fala. Ele estava aposentado da música desde 2021, após um caótico show no Big Sip Festival em Nova York (EUA), no qual esqueceu letras e gritou obscenidades para o público.