Narrando a trajetória de vida de Antônio Carlos Bernardes Gomes, o Mussum, o grande vencedor do 51º Festival de Cinema de Gramado, com seis Kikitos, foi

Mussum, O Filmis,

do diretor estreante Silvio Guindane, que entra em cartaz nas salas de cinema dia 2 de novembro. O longa levou, no sábado, as estatuetas de melhor filme, melhor ator para Ailton Graça, melhor atriz coadjuvante para Neusa Borges, melhor ator coadjuvante para Yuri Marçal, melhor trilha musical e melhor filme pelo júri popular, além de uma menção honrosa. "O cinema me salvou. A arte salva, o cinema salva, e hoje eu estou retornando a este Festival, e um dia eu fui ao circo, um dia eu li um livro, e um dia eu comecei a fazer cinema, ainda criança aqui neste Festival", disse o diretor Silvio Guindane que recebeu Prêmio Especial do Júri em 1996 por sua atuação no filme Como Nascem os Anjos. A noite de premiação, no Palácio dos Festivais, ainda consagrou outros dois longas: Tia Virgínia, com cinco prêmios (entre eles, o de melhor atriz para Vera Holtz), e Mais Pesado é o Céu, que levou quatro troféus (incluindo melhor direção para Petrus Cariry). O documentário Anhangabaú, de Lufe Bollini, e o longa-metragem gaúcho Hamlet, de Zeca Brito (que conquistou cinco Kikitos) foram os melhores filmes em suas mostras. A noite ainda prestou uma homenagem à Léa Garcia, com público novamente de pé aplaudindo a atriz, na lembrança do in memorian, ao lado de outros talentos do audiovisual que faleceram no último ano. Na sexta-feira, foram entregues os prêmios aos curtas-metragens brasileiros, com Remendo, de Roger Ghil, sendo escolhido como Melhor Filme.

CONHEÇA OS VENCEDORES

DO 51º FESTIVAL DE

CINEMA DE GRAMADO

Longas-metragens Brasileiros

 Melhor Filme: "Mussum, O Filmis", de Silvio Guindane

 Melhor direção: Petrus Cariry, por"Mais Pesado é o Céu"

 Melhor ator: Aílton Graça, por "Mussum, O Filmis"

 Melhor atriz: Vera Holtz, por "Tia Virgínia"

 Melhor Roteiro: Fábio Meira, por "Tia Virgínia"

 Melhor Fotografia: Petrus Cariry, por "Mais Pesado é o Céu"

 Melhor Montagem: Firmino Holanda e Petrus Cariry, por "Mais Pesado é o Céu"

 Melhor Trilha Musical: Max de Castro, por "Mussum, O Filmis"

 Melhor Direção de Arte: Ana Mara Abreu, por "Tia Virgínia"

 Melhor Atriz Coadjuvante: Neusa Borges, por "Mussum, O Filmis"

 Melhor Ator Coadjuvante: Yuri Marçal, "Mussum, O Filmis"

 Melhor Desenho de Som: Rubem Valdés, por "Tia Virgínia"

 Especial do júri: Ana Luiza Rios de "Mais Pesado é o Céu"

 Menção Honrosa: Vera Valdez, por "Tia Virgínia"

 Menção Honrosa: Martin Macias Trujillo, por "Mussum, O Filmis"

 Júri da Crítica: "Tia Vírginia", de Fábio Meira

 Júri Popular: "Mussum, O Filmis", de Silvio Guindane

Longas-metragens Gaúchos

 Melhor filme: "Hamlet", de Zeca Brito

 Melhor direção: Zeca Brito, por "Hamlet"

 Melhor ator: Fredericco Restori, por "Hamlet"

 Melhor atriz: Carol Martins, por "O Acidente"

 Melhor roteiro: Marcelo Ilha Bordin e Bruno Carboni, de "O Acidente"

 Melhor fotografia: Bruno Polidoro, Joba Migliorin, Lívia Pasqual e Zeca Brito, por "Hamlet"

 Melhor direção de arte: Richard Tavares, de "O Acidente"

 Melhor montagem: Jardel Machado Hermes, de "Hamlet"

 Melhor Desenho de Som: Kiko Ferraz, Ricardo Costa e Cristian Vaz, por "Céu Aberto"

 Melhor trilha Musical: Rita Zart e Bruno Mad, por "Céu Aberto"

 Júri Popular: "Sobreviventes do Pampa", de Rogério Rodrigues

Longas-metragens Documentais

 Melhor Filme: "Anhangabaú", de Lufe Bollini