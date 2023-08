Mais do que um evento importante no calendário audiovisual brasileiro, a continuidade do

Festival de Cinema de Gramado

é estratégica em um processo de retomada das instituições de Cultura no Brasil, desprestigiadas nos últimos anos. A posição é da ministra da Cultura, Margareth Menezes, durante a abertura da 51ª edição do Festival de Cinema de Gramado, neste sábado. "Foi um processo de desmonte da cultura (nos últimos quatro anos). O audiovisual, em especial, sofreu uma perseguição muito grande", afirmou a ministra, em entrevista coletiva. Mesmo admitindo o "quadro difícil", ela garante que a "remontagem" da estrutura do Ministério da Cultura é uma prioridade. "A arte precisa de liberdade para acontecer. O povo brasileiro precisa se dar a oportunidade de acreditar e investir na riqueza cultural que temos", frisou. A cerimônia teve a presença da secretária estadual de Cultura, Beatriz Araujo, e do prefeito de Gramado, Nestor Tissot, entre outras autoridades, e foi marcada por apresentação da Orquestra Sinfônica de Gramado, tocando temas clássicos do cinema.

Novo longa do realizador

Kleber Mendonça Filho,

Retratos Fantasmas fez sua estreia nacional no Palácio dos Festivais, marcando o início das exibições de longas, no sábado. O documentário, que gira em torno das memórias afetivas de Mendonça e do fechamento de salas de cinema no centro de Recife (PE), coleciona convites para festivais internacionais de cinema, e é comentado como um dos mais fortes candidatos a representar o Brasil no Oscar do ano que vem. O diretor celebrou a possibilidade de voltar a exibir um filme de sua autoria em Gramado, que já recebeu obras anteriores como Aquarius (2012) e Bacurau (2019). "É um festival muito tradicional, tem essa atenção de mídia, e meus filmes não são tão tradicionais assim, então acho que esse choque acaba sendo interessante."

A mostra competitiva do 51º Festival de Cinema de Gramado teve início com

Ângela,

cinebiografia da socialite Ângela Diniz dirigida por Hugo Prata. A trágica história da socialite, assassinada pelo namorado Doca Street em 1976, tornou-se um marco para a consolidação do movimento feminista brasileiro. Um dos pontos fortes do filme é a interpretação de Isis Valverde, que incorpora as muitas facetas de uma mulher a um só tempo intensa, melancólica e trágica. "Não quis fazer uma Ângela que sofre e então deixa de ser mimada, por exemplo, porque ela era mimada também. Quis uma Ângela por inteiro, que as pessoas pensassem 'nossa, que chata' e, logo na cena seguinte, dissessem 'poxa, quero dar um abraço nela'", explicou a atriz durante debate no domingo. A noite inaugural teve também os curtas Yãmi-Yah-Pá, distopia ligada aos povos originários dirigida por Vladimir Seixas, e Deixa, de Mariana Jaspe, história de afeto entre pessoas negras protagonizada por Zezé Motta. (Igor Natusch, especial de Gramado)