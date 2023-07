Morreu na última sexta-feira em Nova York (EUA), aos 96 anos, o cantor

Tony Bennett.

O intérprete atemporal cuja devoção às canções clássicas americanas e habilidade para criar novos paradigmas em músicas como I left my heart in San Francisco teve uma carreira de décadas que lhe trouxe admiradores desde Frank Sinatra até Lady Gaga. Não houve indicação de uma causa específica para a morte, mas Bennett foi diagnosticado com a doença de Alzheimer em 2016. O último dos grandes cantores de salão de meados do século 20, Bennett costumava dizer que a ambição ao longo da vida era criar "um catálogo de sucessos em vez de discos de sucesso". Ele lançou mais de 70 álbuns, trazendo 19 Grammys - todos menos dois depois que ele chegou aos 60 anos - e desfrutou de um afeto profundo e duradouro de fãs e outros artistas. Em 2012, ele esteve em Porto Alegre. Na era do uso de playback e todo tipo de tecnologia para amplificar a voz, Bennett deixou o público embasbacado ao cantar Fly me to the moon sem usar sequer o microfone em sua última apresentação no Brasil, ocorrida no Teatro do Sesi.

Nesta terça-feira, às 20h, o Theatro São Pedro recebe o Concerto do Dia Estadual do Fado, que celebra as raízes das terras portuguesas com o grupo

Alma Lusitana.

O espetáculo homenageia o Dia Estadual do Fado, comemorado em 1 de julho, que faz parte do calendário oficial de eventos do Estado. O repertório inclui músicas como A Portuguesa, Casa Portuguesa e Julia Florista, entre outras. O espetáculo conta também com o apoio institucional do Vice Consulado de Portugal em Porto Alegre, Embaixada de Portugal em Brasília e do Instituto Camões. Os ingressos estão à venda no site da casa, a partir de R$ 40,00. O grupo Alma Lusitana, que iniciou suas atividades em 2005, é o único grupo de fado do Sul do País, e é formado por Jéferson Luz na guitarra portuguesa, Julia Machado na voz, Mauricio Montardo e André Sanvicente nos violões.

O Museu de Arte do Rio Grande do Sul -

Margs

completa 69 anos de atuação em 27 de julho e, para festejar, promove, entre quarta-feira e sábado, uma programação comemorativa que inclui como escuta coletiva, palestras, visitas técnicas e uma partida do jogo Margs Portátil, relacionadas às exposições atualmente em exibição no Museu: Acervo em movimento, Terralíngua e Fios de memória. Um momento especial será a inauguração das maquetes táteis do prédio do Museu, projeto de acessibilidade desenvolvido em uma parceria entre Margs e o curso de Arquitetura da Universidade de Santa Cruz do Sul. A cerimônia ocorrerá no Foyer do Margs, local onde as maquetes permanecerão de modo permanente. A programação completa, com links de inscrição, pode ser conferida no site da casa.