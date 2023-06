Fechamento

Agricultura

Para marcar seus 88 anos de fundação, a Secretaria da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação (Seapi) do Estado promove hoje uma solenidade comemorativa à data. Em cerimônia às 8h30min, na sede da pasta, no bairro Menino Deus, em Porto Alegre, ocorrerá o ato de descerramento de fotografia em homenagem ao ex-secretário da Agricultura Domingos Velho Lopes. A Secretaria foi criada pelo Decreto Estadual 5.970, em 26 de junho de 1935, durante a gestão do governador José Antônio Flores da Cunha.

Eletrobras

Das pouco mais de 370 mil pessoas que investiram R$ 6 bilhões do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) na privatização da Eletrobras em junho do ano passado, 11%, ou cerca de 40 mil, migraram para fundos com uma carteira mais diversificada de ações.

Redes sociais

A audiência obtida por empresas de mídia através de publicações no Facebook passou de 12% em janeiro para 7% em junho, uma queda de cinco pontos percentuais, ou 41%, segundo relatório da consultoria britânica Echobox. O Social Media Index (SMI) da Echobox mostra o percentual de tráfego das publicações que se origina de diferentes redes sociais. Por isso, não inclui plataformas como a busca do Google e o WhatsApp.

Inteligência artificial

Com a promessa de mitigar os riscos da inteligência artificial (IA) à sociedade, o Parlamento Europeu aprovou o "EU AI Act" (Lei de IA da União Europeia, em tradução livre). Esse é o primeiro marco regulatório sobre o tema no mundo. A expectativa é de que a decisão incentive outros países a adotar regulações próprias, como o Brasil - cujo projeto semelhante voltou a ser debatido no Congresso neste ano.

Tecnologia

A Meta, empresa gaúcha de transformação digital e atuação global, está no Canadá acompanhada de 15 empresários do RS. Eles vão participar do Collison, um dos principais eventos mundiais de tecnologia e inovação, do qual a Meta é, pelo segundo ano, uma das patrocinadoras. A Meta tem, desde 2020, em Waterloo, uma unidade, a Meta North America.

Olimpíadas

A região de Paris planeja uma pequena frota de táxis voadores elétricos para operar em várias rotas quando sediar os Jogos Olímpicos e Paralímpicos do próximo ano.