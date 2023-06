Nesta segunda-feira, às 12h30min, o projeto Solo Piano recebe a pianista

Isabella Brill.

O espetáculo acontece no Espaço Figueira do Centro Cultural da Ufrgs (rua Eng. Luiz Englert, 333), com entrada franca, e traz um pouco do repertório no qual a artista tem trabalhado recentemente, reunindo obras de Frédéric Chopin (1810-1849) e Serguei Prokofiev (1891-1953). Natural do município de Ivoti, Isabella atualmente vive nos Estados Unidos, onde estuda na Bowling Green State University. Antes de se mudar para o exterior, foi aluna do Curso de Extensão em Instrumentos Musicais e da graduação em Música do Instituto de Artes da Ufrgs, na classe da professora Cristina Capparelli Gerling. De férias no Brasil, Isabella retorna à Universidade e compartilha com o público do projeto Solo Piano seus estudos do instrumento.

A próxima edição do

Sopapo Poético

destaca o som e as ideias do músico, compositor e pensador Jorge Cidade. O sarau será recebido pela Biblioteca Pública do Estado (Rua Riachuelo, nº 1190) nesta terça-feira, a partir das 19h30min. A entrada é franca. Jorge Cidade Pires é instrumentista, compositor e pensador. Natural de Porto Alegre, passou a infância e adolescência no bairro Mont'Serrat, à época reduto negro da cidade. Estudou no colégio lassalista Pão dos Pobres, onde aprendeu a tocar o seu primeiro instrumento, o clarinete. Em 1989, foi um dos fundadores da banda Produto Nacional, tendo se tornado uma das grandes referências do reggae nacional. O sarau Sopapo Poético é promovido pela Associação Negra de Cultura (ANdC) desde 2012, evocando o protagonismo negro em uma reunião de artistas, pensadores e simpatizantes da cultura negra de resistência.

Para celebrar os 165 anos do Theatro São Pedro, ocorre nesta segunda-feira, às 16h, o lançamento do livro

Teatro Palavra,

com organização de Antonio Hohlfeldt, Diego da Maia e fotos de Gilberto Perin. O livro é um projeto gráfico de Alfredo Aquino, da editora Ardotempo, com patrocínio do Zaffari, e terá distribuição gratuita no dia do lançamento, que ocorrerá no Foyer Nobre do Theatro São Pedro (Praça Mal. Deodoro, s/n). A primeira parte da obra traz um texto do jornalista e presidente da Fundação Theatro São Pedro, Antonio Hohlfeldt, que, entre outras obras, também é autor de Doce Fera, biografia de Eva Sopher publicada em 1991. Em seu texto, Hohlfeldt dá continuidade à saga de Eva Sopher, que comandou o Theatro São Pedro até a sua morte, em 2018, aos 93 anos, apresentando seu empenho pela construção do Multipalco. A segunda parte traz depoimentos de artistas, funcionários do Theatro São Pedro e público frequentador. Na terceira parte da obra, estão estampados autógrafos de quarenta artistas que se apresentaram nas últimas décadas no palco mais antigo da Capital.