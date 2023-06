A criação de uma droga revolucionária que promete acabar com o medo da morte e sete vidas afetadas por ela são o ponto central da série brasileira

A Bênção,

já disponível no streaming. Lançada originalmente no Canal Brasil e GloboPlay em 2020, a produção tem Porto Alegre e arredores como cenário principal. Criada por Frederico Ruas e Leo Garcia, a história reúne drama, suspense e elementos de ficção científica. Davi de Oliveira Pinheiro e Emiliano Cunha dividem a direção dos oito episódios estrelados por Aldri Anunciação, Priscilla Colombi, Maria Galant, Werner Schünemann e João Campos. Na história, Arthur (Aldri Anunciação) e Lerner (Werner Schünemann) são os cientistas que criaram um medicamento experimental, a "Bênção" do título. Enquanto isso, a psiquiatra Marta (Priscilla Colombi), filha de Lerner e esposa de Arthur, trata a doente terminal Nina (Maria Galant), a quem receita o medicamento. Apaixonado por Nina, o seminarista Santo (Rodolfo Ruscheinsky) decide abandonar a Igreja após provar a droga. O policial Júlio (João Campos) perde o medo de entrar na linha de fogo ao usar a substância. Já Eleonora (Áurea Baptista), uma pacata chaveira, começa a invadir as casas de seus clientes.

Nesta segunda-feira, data em que se comemora o Dia dos Namorados, a Sala Redenção (rua Eng. Luiz Englert, 333) e o Clube de Cinema de Porto Alegre exibem o filme

O Pecado Mora ao Lado

de Billy Wilder. A projeção acontece às 19h, sendo seguida por um bate-papo conduzido por Paulo Casa Nova, diretor do Clube de Cinema. A entrada é franca. A comédia romântica, de 1955, é frequentemente lembrada por ter consolidado Marilyn Monroe como uma das maiores estrelas de cinema da época, e por sua icônica cena da atriz com seu vestido branco esvoaçante, em cima da saída de ar do metrô. A sessão integra a programação do Ciclo Comédia Romântica, realizado pelo Clube de Cinema de Porto Alegre, e que segue na Sala Redenção até o final de 2023, com edições mensais.

O Museu do Festival de Cinema de Gramado e o Canella Cineclube irão exibir, nesta quinta-feira, às 15h, o longa-metragem Para'Í, para cerca de 160 indígenas de comunidades das

etnias Kaingang e Guarani

de Canela. A parceria entre as instituições busca divulgar a memória do cinema nacional, através da seleção de filmes, para serem exibidos em praça pública, localizadas em comunidades periféricas, zonas rurais, linhas e centros de assistência social. A exibição acontecerá no Palácio dos Festivais (av. Borges de Medeiros, 2.697 - Gramado), marcando a primeira vez que os indígenas terão a oportunidade de assistir a um filme no cinema, e, também, estimulando a inclusão e a valorização das culturas tradicionais. Escrito e dirigido por Vinicius Toro, o filme conta a história de Pará, uma menina guarani que encontra um milho que nunca havia visto, se encanta com as sementes coloridas, e busca cultivá-lo. A partir daí, começa a questionar seu lugar no mundo; quem ela é; por que fala português e não guarani; por que é diferente dos colegas da escola; por que seu pai vai à igreja Cristã; por que moram numa aldeia tão perto da cidade, e por que seu povo luta por terra.